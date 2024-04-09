等待關鍵CPI報告 美股繼續持平

3月消費者物價指數(CPI)報告定於美東時間10日上午8:30發布。《道瓊》調查的經濟學家預計3月通膨率將較上月上漲0.3%。歐新社

道瓊工業指數收盤略跌，投資 人在關鍵通膨數據發布前難以重拾積極信心。

道指下跌9.13點或0.02%報3萬8883.67點。盤中最低一度下跌320.71點或0.82%。史坦普500指數上漲7.52點或0.14%收5209.91點；那斯達克指數上漲52.68點或0.32%收1萬6306.64點。

晶片製造商輝達下跌2.04%。幾家大型科技股也下跌，Meta和Netflix分別下跌0.45%和1.62%。

3月消費者物價指數(CPI)報告定於美東時間10日上午8:30發布。《道瓊》調查的經濟學家預計3月通膨率將較上月上漲0.3%。

投資人將密切關注數據，尋找聯準會何時開始降息 的線索。根據芝商所(CME Group)的FedWatch工具，目前是否會在6月降息機率是一半一半。

CFRA Research首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示：「市場過去一周一直停滯不前，擔心聯準會及其降息承諾。」「整體和核心層面的消費者物價指數(CPI)數據強於預期，最終可能會引發回調。」

哈里斯金融集團管理合夥人考克斯指出，9日的拋售也可能是納稅日前一周的季節性反應，「很多人出售資產來繳稅。這種情況每年都會發生。因此這是多個因素綜合在一起的結果。」

傳奇投資人格羅斯(Bill Gross)在社群媒體平台X上發文強調了有限合夥人的主要管道，稱它們「比人工智慧更好」。

Master有限合夥企業(MLP)為投資人提供了一種押注石油和天然氣探勘、運輸和加工的方式。它們的股息殖利率 也很有吸引力，可以超過6%。事實上，格羅斯提到兩個個股：Plains All American Pipeline和NuStar Energy的股息殖利率分別為6.8%和7.1%。

BMO財富管理公司投資長馬永裕表示，股市回檔顯示市場正在質疑漲勢是否走得太遠、太快。值得注意的是，輝達經歷了動盪的一個月；該股下跌2.04%。

他表示：「今天市場所經歷的集體擔憂是，其中一些成長前景是否可能不會像在很短的時間內定價的那麼快或那麼強烈。」

他補充說，除了輝達之外，一些人工智慧基礎設施和資料中心股票也陷入困境，「涉及推動人工智慧革命的具體細節的股票；其中一些也在掙扎。所以我認為問題在於我們走得太遠太快了。」

在最近的回檔走勢，對沖基金正在拋售股票並加大對股票的看跌押注。

高盛的大宗經紀數據顯示，專業人士上周連續第二周淨拋售全球股票，幾乎完全是由放空走勢所推動。數據顯示，這是自1月中旬以來對沖基金最大單周拋售。

ADP首席經濟學家理查森表示，在高利率環境下遭受重創的製造業可能尚未走出困境。他表示，由於強於預期的經濟數據影響了2024年的降息預測，製造業仍有更多障礙需要克服。

他表示，「製造業是經濟體中對利率最敏感的部分之一，長期偏高的利率可能會成為招募的障礙。但通膨上升也對該行業不利。」

可以肯定的是，她指出，「由於勞動市場處於弱勢，製造業可能會在今年稍後意外捲土重來。」

美國商銀表示，如果聯準會2024年不降息，利率將在更長時間內保持較高水準的前景，可能會抑制羅素2000指數的漲幅。

美國商銀股票和量化策略師霍爾(Jill Carey Hall)在最新報告中寫道：「我們認為，第一次降息的時間越長，投資人對降息的信心就越低，這使得羅素2000指數的領先地位面臨挑戰，並建議對可能受影響較小的產業中心小型股進行更大的選擇性，包括工業、材料、能源；但仍可從GDP改善和製造業復甦中受益，但再融資的風險較小。」

她補充說，由於整體產業債務再融資的必要性，目前降息對於小型股尤為重要。並表示，超過40%的小型股資產負債表債務與短期浮動利率連動。