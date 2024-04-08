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這家AI股上市四年來股價飆漲555% 成為借殼上市異數

編譯劉忠勇／綜合外電

拜人工智慧（AI）所賜，維諦集團（Vertiv Holdings）已成為借殼上市的企業中表現最佳的公司，上市四年來大漲555%，市值超過300億美元，聲勢遠勝川普循同樣途徑上市的媒體公司。

這家AI基礎設施公司2020年透過和高盛集團支持的特殊目的併購公司（SPACs）合併上市，這些股票在疫情前的SPAC熱潮之時即已飆漲。

SPAC投資人一片哀鴻之中，Vertiv表現更加出眾，且回報率是標普500指數的8倍之多。前總統川普的媒體公司股票3月藉由合併借殼上市後漲勢直逼Vertiv，但後來又盡吐漲勢，股價跌落3月22日合併後的價位。

華爾街看好生成式AI的投資會支撐資料中心容量需求。Vertiv大部分營收來自資料中心所用的電力管理和IT系統，因此受益良多。

川普媒體科技集團上個月上市備受華爾街和迷因股投資人關注，但股價已從高峰回落36%，收在每股37.17美元，在所謂de-SPAC公司表現排行中一路下跌。這家社交媒體新創公司3月26日的盤中最高價達到了79.38美元，一度成為表現次佳的de-SPAC公司，僅落後Vertiv約4%。

在透過SPAC合併上市的公司中，Vertiv、DraftKings和Symbotic 等公司脫穎而出。彭博彙整數據顯示，2019年以來，近500筆SPAC交易中超過五分之一的交易價格低於每股1美元，跌幅超過90%。

對於Vertiv的投資人來說，資料中心市場高速成長的期待能否實現極為重要。Evercore ISI分析師 Amit Darynani 寫道，「Vertiv大概是資料中心實體基礎設施公司中，可受益於AI熱潮形勢最有利的公司」。他認為在樂觀情況下，Vertiv股價可能上漲至150美元。Vertiv周一股價下跌1.4%，收在84.15美元。

Darynani 指出，若要漲到那個水準，營業利益率必須達標，並從氣冷向液冷系統中受益。

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