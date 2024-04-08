美債殖利率走升 抑制美股走勢持平

美股收盤幾乎沒有變化，因為利率再次上升使投資人無法在關鍵通膨數據公布前採取重大行動。(路透)

美股收盤幾乎沒有變化，因為利率再次上升使投資 人無法在關鍵通膨數據公布前採取重大行動。

道瓊工業指數微跌11.24點或0.03%收3萬8892.8點。史坦普500指數下跌1.95點或0.04%收5202.39點。那斯達克指數收盤小漲5.44點或0.03%至1萬6253.96點。

在執行長馬斯克表示該公司的機器人計程車將於8月初推出後，特斯拉上漲4.9%。

美國公債殖利率 上升，抑制了市場漲幅。指標10年期公債利率攀升約4個基點至4.42%。

為了進一步了解聯準會對抗通膨的成功程度，投資人正在急切等待本周公布的3月消費者物價指數(CPI)和生產者物價指數(PPI)數據。3月CPI數據也受到密切關注，以判斷聯準會何時開始降息 。

《道瓊》調查的經濟學家預計，定於10日午發布的上月CPI數據將上漲0.3%，較去年同期上漲3.5%。

野村資本管理公司投資組合管理主管羅伊表示：「利空就是利多股市的主題仍在繼續。」「股市走強很大程度上是出於對降息嘰率或今年一系列降息的希望，這不會降低資本成本和一切現值。」

道指上周創下2023年3月以來最糟單周表現。史指同期下跌近1%，創1月初以來最大單周跌幅。

然而，在5日公布強於預期的就業報告後，市場以上漲走勢結束當周。就業人數的驚人成長為投資人帶來希望，即強勁的經濟能夠繼續支持企業獲利成長，即使這意味著高利率將持續更長的時間。

隨著原油價格飆升將股市推至歷史新高，能源類股今年已從落後大盤走勢轉為超越大盤。

能源類股今年漲幅超過17%，而史指漲幅為9%。

埃克森美孚觸及歷史盤中高點122.15元，全年漲幅超過21%。煉油廠馬拉松石油公司(Marathon Petroleum)、菲利普斯66公司(Phillips 66)和瓦萊羅公司(Valero)也創下歷史新高。這些股票今年來分別上漲42.41%、25.51%和38.44%。

響尾蛇能源公司(Diamondback Energy)交易價格創下2012年10月首次公開募股(IPO)以來的歷史新高，而康菲石油公司(ConocoPhillips)則處於2022年11月以來的最高水平。

鑑於能源產業在過去一年的表現仍落後於大盤15%，因此能源漲勢可能仍有上漲空間。許多動量基金尚未納入該行業，因為它們著眼於12個月的表現。

BTIG技術分析師克林斯基(Jonathan Krinsky)對客戶表示：「這代表該集團可能還有更多上漲空間，因為它剛剛突破兩年基礎，相對實力有所回升。」

阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management)首席經濟學家史洛克(Torsten Slok)表示，近期支持製造業活動復甦的數據和通膨「復甦跡象」是顯示市場即將放緩的一些因素。

他說，「我認為這種利率重新定價非常重要，因為它告訴你，我們等待這種放緩已經很久了。為什麼不是每個人都預計利率會在未來幾季放緩、特別是自11月FOMC會議以來股市上漲10兆元？」「未來幾季我們對消費和資本支出將產生巨大的推動作用，這將繼續支持通膨上行。」

他指出，在此背景下，股市的上漲正蔓延至科技以外其他產業。他建議投資人從「自下而上的角度」尋找贏家和輸家，而不是僅僅追求去年回報率極高的「七巨頭」。

隨著大型銀行第1季報季將於12日開始，投資人正關注企業能否繼續跑贏大盤。

LPL Financial首席股票策略師巴克賓德(Jeffrey Buchbinder)表示，即將到來的財報季「在成長和驅動因素方面將與第4季非常相似，其中大型科技股將處於領先地位。」他預測「七巨頭」的獲利年增近40%，「門檻不高也不低。」

他還補充指出，「史指的其餘493個股票將需要提供一些健康的上漲空間，以配合獲利趨勢。」