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美股早盤平盤波動 台積電ADR漲1.7%

編譯陳律安／綜合外電
美股道瓊8日早盤在平盤狹幅波動，市場等待本周的通膨數據。(路透)
美股道瓊8日早盤在平盤狹幅波動，市場等待本周的通膨數據。(路透)

美股三大指數8日早盤小幅上漲，道瓊工業指數漲70點，市場準備迎接考驗聯準會（Fed）降息立場的上月通膨數據，並靜候財報季登場。

道瓊工業指數早盤漲0.18%、史坦普500指數漲0.11%、那斯達克指數漲0.18%。費城半導體指數漲0.5%、台積電ADR漲1.7%。商務部稍早宣布，台積電將可獲最高達66億美元直接補助，若加上優惠貸款總計可拿到116億美元補助。

儘管上周五（5日）公布的非農就業數據比預期強勁，但美股前市依舊強漲，投資人寄望強勁的就業有望支撐企業獲利成長，即便這意味著利率維持高檔更久。

Comerica銀行首席經濟學家亞當斯說：「就業和薪資強勁成長，薪資總額的增幅也超過通膨率，將帶旺美國民眾今年的支出，支持美國經濟向前行。」

至於Fed抗通膨戰役的成效，投資人本周也將從10日公布的3月消費者物價指數（CPI），以及11日發布的上月生產者物價指數（PPI）窺見一二。道瓊社訪調的經濟學家預期，上月CPI將月增0.3%、年增3.5%。

達美航空定10日公布財報，為第1季財報季揭開序幕。華爾街大型銀行則預定12日發布上季業績。市場預期，標普500成分企業的上季財報，將為全年強勁的獲利成長定調。

投資人也關注公債殖利率上升。美國10年期公債殖利率上周激升近20個基點至4.4%左右，8日再升至約4.43%。

殖利率 就業 投資

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