迪士尼樂園超賺錢 未來10年擬再投資600億美元

迪士尼打算未來十年加強投資600億美元到擁有主題公園的體驗部門；圖為加州迪士尼樂園星際大戰主題區。(路透)

迪士尼 （Disney）最賺錢的部門是擁有主題公園的體驗部門，為了保持優勢不墜，迪士尼打算未來十年加強投資 600億美元，而體驗部門主管有機會競逐下任執行長。

財經網站CNBC報導，迪士尼體驗部門主管Josh D'Amaro在疫情期間，主題公園園區空空如也時仍抱持信心，趁機修整老項目並興建新設施，等疫後遊客人潮回流後，他的部門去年營收寫下創紀錄佳績，年增16%到325億美元，營業利益猛增23%到89.5億美元。

加州 迪士尼樂園增加復仇者聯盟樂園(Avengers Campus)、香港迪士尼新添全球首座冰雪奇緣主題世界、上海迪士尼有瘋狂動物城新開幕，佛羅里達州的迪士尼世界則推出兩項新遊樂設施：艾波卡特樂園(Epcot)推出以「星際異攻隊」(Guardians of the Galaxy)為主題的遊樂設施，魔法王國(Magic Kingdom)推出以「創：光速戰記」(Tron: Legacy)為主題的雲霄飛車。

迪士尼也改造園區內景點，將洛杉磯迪士尼的太平洋碼頭區(Pacific Wharf)改造成借鏡熱門動畫片「大英雄天團」(Big Hero 6)為藍本的廣場，翻新米奇卡通城，讓艾波卡特樂園華麗變身。

D'Amaro帶領工程師發揮創意，將賣座的電影和電視節目轉化為園區內的遊樂設施、真實存在的場景和人物，滿足消費者的需求和不斷變化的口味。

再加上行動點餐新技術，以及允許遊客付費「插隊」的措施，體驗部門去年成為公司表現最好的業務，占總營收達36%，占營業利益70%。相較下，迪士尼的娛樂部門，包括影院和串流媒體業務，僅占營收的45%，占營業利益的11%。

這讓迪士尼承諾，未來10年投資600億美元於體驗，這也是迪士尼在競爭激烈的市場中保持主題公園新鮮度和相關性戰略的關鍵部分。

根據D'Amaro，大約70%的資金將用於國內和國際樂園的「新體驗」以及遊輪航線。另外30%將用於技術和基礎設施，包括現有景點的維護。

在上周投資人會議上，執行長艾格甚至預言在加州迪士尼樂園建造阿凡達(Avatar)樂園的可能性。他補充表示，該公司「還有數千英畝的土地待開發」。

但600億美元可能不會很快花掉。艾格上周說：「誰知道呢？五年後可能有一部大熱賣的電影，像是冰雪奇緣，我們可能想把它作成景點、酒店或餐廳，放進主題公園。因此需要保持一定的靈活性。」

但艾格五年後將不再掌理公司。他的任期到2026底。迪士尼董事會正在制定繼任人選計畫。而為迪士尼效力已有26年的D'Amaro在候選名單上。