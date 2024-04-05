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道指反彈逾300點 仍創今年來最糟單周走勢

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道指反彈逾300點 仍創今年來最糟單周走勢

財經新聞組編譯張大仁 / 綜合整理
道瓊工業指數在經歷一年多來最糟單日走勢後出現反彈，交易員對強於預期的就業報告歡呼雀躍，並忽略了利率的上漲。（路透）
道瓊工業指數在經歷一年多來最糟單日走勢後出現反彈，交易員對強於預期的就業報告歡呼雀躍，並忽略了利率的上漲。（路透）

道瓊工業指數在經歷一年多來最糟單日走勢後出現反彈，交易員對強於預期的就業報告歡呼雀躍，並忽略了利率的上漲。

道指上漲307.06點或0.8%收3萬8904.04點。史坦普500指數上漲57.13點或1.11%收5204.34點。以科技股為主的那斯達克指數上漲199.44點或1.24%收1萬6248.52點。

雖然出現反彈，但所有三大指數本周仍收跌。道指下跌2.27%，創2024年最糟單周。史指本周下跌0.95%，那指下跌0.8%。

勞工部報告顯示3月就業成長總計30.3萬人，美國公債殖利率大幅上漲。《道瓊》估計非農就業人數將增加20萬人。本月薪資上漲0.3%，年增4.1%，均符合預期。

投資人左右為難，一方面希望經濟強勁以支持企業獲利進一步成長，另一方面希望就業市場疲軟進而為聯準會開始降息開綠燈。

Harris Financial Group管理合夥人考克斯(Jamie Cox)表示：「市場感到困惑是可以理解的，但潛在的經濟狀況，即正在發布的實際數據系列如就業報告，只是繼續確認兩件事：強勁的就業成長，以及經濟並未接近衰退。」

他說：「在本季末，市場的漲幅遠遠超過應有的水平，因此無論本周如何，都會出現一些拋售壓力。」並補充說，由於對經濟危機升級的擔憂、中東局勢以及聯準會多位發言人前後矛盾的演說，都加速了本周的拋售。

道指4日下跌約530點或1.35%，創2023年3月以來最大單日跌幅，也是連續第4個交易日下跌。原油價格上漲以及明尼亞波利斯Fed行長卡什卡利(Neel Kashkari)有關質疑利率是否應在通膨高企的情況下下降的言論，是回調的原因。

勞工部數據顯示，3月黑人勞工的失業率大幅上升。從2月的5.6%躍升至6.4%。這遠高於總體失業率。上個月總體失業率小幅下降至3.8%。

相較之下，西語裔的失業率從5%降至4.5%。同樣，亞裔工人的失業率也從2月的3.4%降至2.5%。

由於小型股表現不佳，羅素2000指數本周下跌2.94%，迎來1月以來最糟單周表現。當時該指數下跌3.8%。

因此羅素2000指數本周跌幅超過三大主要平均指數。反映出今年小型股表現不佳的更廣泛趨勢。

由於大宗商品已出現多頭技術面走勢，原油期貨可能有更大的上漲空間。

美國原油和布蘭特原油本周進入「黃金交叉」，即50日移動均線超過200日移動均線。投資者通常將黃金交叉視為正面走勢和進一步上漲潛力的指標。

美國原油50天移動均線為每桶79.07元，略高於200天移動均線79.02元。布蘭特原油50日移動均線為每桶83.74元，高於200日移動均線83.54元。

隨著中東和東歐地緣政治緊張局勢加劇，美國原油和全球基準原油價格已升至5個月高點。OPEC成員國伊朗在指責以色列本周襲擊駐大馬士革領事館後發誓要報復。

那斯達克指數本周下跌0.8%，是3月以來最糟糕單周表現。

那斯達克100指數中跌幅最大的公司包括英特爾和Walgreens Boots Alliance，分別下跌12.6%和11.56%。Lululemon Athletica、Sirius XM Holdings和Charter Communications跌幅分別約為8%，而特斯拉和安森美半導體的跌幅超過6%。

Advanced Micro Devices本周下跌5.32%，而人工智慧寵兒輝達則下跌2.54%。

幾檔關鍵股票逆勢走升，Meta Platforms上漲8.24%。美光科技和Netflix上漲至少3.6%。

SPDR S&P Retail ETF(XRT)本周下跌5.53%，是2023年3月10日一年多以來最糟單周，當時下跌6.07%。

領跌XRT的個股包括Walgreens、Leslie’s、Foot Locker、Ulta和Burlington，這些公司本周跌幅都超過11%。

就業 勞工部 殖利率

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