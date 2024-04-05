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就業報告超猛為何美股還開高？因這項數據是大亮點

編譯湯淑君／綜合外電
美國3月就業報告意外的強，強化聯準會（Fed）不急於降利率的展望，但美股5日開盤仍走高，顯示平均時薪數據令投資人安心。(路透)
美國3月就業報告意外的強，強化聯準會（Fed）不急於降利率的展望，但美股5日開盤仍走高，顯示平均時薪數據令投資人安心。(路透)

美國3月就業報告意外的強，強化聯準會（Fed）不急於降利率的展望，但美股5日開盤仍走高，三大指數盤初漲幅從道瓊漲0.3%、史坦普500漲0.6%、到那斯達克綜合指數漲0.9%不等。分析師指出，原因在於平均時薪數據是亮點，提供通膨減緩的最新證據。

勞工部公布，美國3月非農就業人口大增30.3萬人，遠高於路透訪調經濟學家原先預期的增加20萬人。失業率從2月的3.9%降至3.8%。平均時薪年比升幅從2月的4.3%趨緩至4.1%。

Waddell & Associates執行長兼首席投資策略師華岱爾說：「最重要的數據...是平均時薪，年增率現在降到4.1%，是2021年6月來最低。所以，整份就業報告雖熱，但卻是顯示通膨降溫的一份報告，那正是股市可以接受的原因。」

Principal資產管理公司首席全球策略師沙赫也認為，3月就業報告中的平均時薪數據應會讓市場安心，因為即使Fed 6月不降息，也是因為經濟仍然強健，盈餘仍看增。

沙赫說：「乍看下，這份就業報告不利於降息三次的展望，但平均時薪數據符合預期，且（Fed主席）鮑爾已在最近幾場演說中清楚表示，如果物價壓力緩和下來，強勁的勞動市場不是顧慮。」

芝商所FedWatch網站顯示，市場如今預估Fed在6月降息0.25個百分點的機率降至56%左右，低於就業報告公布前的60%。

不過，美債殖利率在就業數據出爐後竄高，10年期公債殖利率一度躍上4.04%，最低觸及4.306%，最新報價是4.355%。

就業 殖利率 降息

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