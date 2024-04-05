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就業數據強悍 10年期美債殖利率又衝上4.4%

編譯湯淑君／綜合外電
美國3月就業數據強得超乎預期，意味著聯準會（Fed）降息還有得等，刺激美國10年期公債殖利率竄上4.4%，逼近今年高點。(路透)
美國3月就業數據強得超乎預期，意味著聯準會（Fed）降息還有得等，刺激美國10年期公債殖利率竄上4.4%，逼近今年高點。(路透)

美國3月就業數據強得超乎預期，意味著聯準會（Fed）降息還有得等，刺激美國10年期公債殖利率5日應聲竄上4.4%，逼近今年高點。

美國10年期公債殖利率從就業數據公布前的4.329%躍上4.404%，逼近3日盤中觸及的2024年最高水準4.429%。債券殖利率與價格走向相反。

美國3月非農就業報告重點如下：

--非農就業人口新增30.3萬人，遠高於華爾街日報訪調經濟學家預測的20萬人。

--失業率從2月的3.9%降至3.8%，一如預期。

--平均時薪月比攀升0.3%，年比增幅從4.3%趨緩至4.1%

--2月非農就業新增人數從原先公布的27.5萬人下修至27萬人

--1月非農新增就業人數從22.9萬人上修至25.6萬人

整體觀之，最新數據可能降低市場對今夏Fed降息的押注。這份就業報告是聯邦公開市場操作委員會（FOMC）5月1日宣布利率決策前的最後一份就業報告。一般預料，屆時FOMC仍將維持利率不變。

CIBC資本市場資深經濟學家賈弗瑞說，3月就業報告比預期強，可能意味著Fed降息必須再等等。他說：「整體而言，3月就業報告與Fed提早降息唱反調。」

明尼亞波利斯聯邦準備銀行總裁卡斯哈里日前甚至警告，今年Fed有可能不會降息。

就業 殖利率 降息

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美3月就業數據超強 Fed將不急於降息

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