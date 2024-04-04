油價飆升+降息可能延後 道指暴跌530點

原油價格上漲。WTI油價突破每桶86元，達到10月以來的最高水平，引發人們對能源價格助推通膨再度加速的擔憂。路透

在3月就業報告發布之前，美股在一輪波動交易中暴跌。油價飆升以及對聯準會 可能延後降息 的擔憂加劇了投資人的情緒。

道瓊工業指數下跌530.16點或1.35%收3萬8596.98點，連續第4個交易日下跌。史坦普500指數下跌64.28點或1.23%收5147.21點。以科技股為主的那斯達克指數下跌228.38點或1.4%收1萬6049.08點。三大股指尾盤大幅下跌，較盤中高點下跌逾2%。在當天的高點和低點之間，道指的波動幅度超過860點。

原油價格上漲。WTI油價突破每桶86元，達到10月以來的最高水平，引發人們對能源價格助推通膨再度加速的擔憂。

明尼亞波利斯Fed行長卡什卡利下午也表示，他想知道如果通膨仍然居高不下，聯準會是否應該降息，這讓近期聯準會發言人對政策持保守態度。由於他的言論，10年期公債殖利率 從盤中低點回升，最新交易價格為4.305%。10年期公債殖利率3日曾短暫觸及4.429%，創年內新高。

CFRA Research首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示：「投資人目前採取觀望態度。」「10年期公債殖利率是關鍵驅動力，因為聯準會的擔憂意味著他們並不急於降息，因此證實了聯準會將緩慢降息的預言。」

他補充說，鑑於史指的交易價格較長期平均溢價33%，市場仍然昂貴，「我覺得這有點令人不安。」「我認為這只是時間問題，我們最終會消化其中的一些成果。」

本周至今，史指已下跌2%，4天中有3天下跌。截至4日收盤，道指本周下跌約3%，而那指則下跌2%。

聯準會主席鮑爾3日堅稱，雖然今年仍有降息空間，但政策制訂者需要更多證據證明通膨正在向2%的指導方針邁進，然後利率才能下調。

關鍵的3月非農就業報告將於5日發布。普遍預期就業人數將增加20萬人，失業率為3.8%。2月美國就業人數總數增加27.5萬人，失業率升至3.9%。過熱的就業報告可能會進一步推高美債殖利率，並給聯準會維持較高利率帶來壓力。

由於中東緊張局勢持續加劇，原油期貨上漲，收復早盤跌幅。

5月交割的西德州中質原油合約上漲1.16元或1.36%，收在每桶86.59元。6月交割的布蘭特原油合約上漲1.3元或1.45%，至每桶90.65元。這是10月20日以來兩者的最高金額。

《耶路撒冷郵報》報導，本周稍早，伊朗誓言對其駐大馬士革領事館遭受飛彈襲擊進行報復，以色列大使館已進入高度戒備狀態。根據《以色列時報》報導，由於與德黑蘭的緊張局勢加劇，以色列國防軍取消了作戰部隊的休假。

今年油價上漲，連續3個月上漲，其中美國原油上漲近21%，布蘭特原油上漲7.7%。主要是由地緣政治緊張局勢加劇和全球原油市場趨緊推動的。

明尼亞波利斯Fed行長卡什卡里警告，除非通膨取得更多進展，否則今年可能不會降息。

根據《路透》報導，卡什卡里在接受《退休金與投資》採訪時表示：「如果繼續看到通膨橫盤整理，那麼我就會質疑是否需要降息。」「現在經濟表現很好。」

今年在聯邦公開市場委員會(FOMC)沒有投票權的他是本周第二位抑制降息言論的聯準會官員。亞特蘭大Fed行長兼FOMC投票委員博斯蒂克(Raphael Bostic)3日表示，預計今年只會降息一次，而且可能要到第4季才會降息。

股市尾盤暴跌，能源股成為史指唯一上漲的類股。由於WTI原油觸及10月以來最高水平，該類股上漲0.1%。

在盤中最高點，史指上漲0.9%。但尾盤下跌逾1%。

醫療保健和房地產是史指表現最差的類股，分別下跌0.9%和0.6%。消費必需品排名第三，下跌0.3%