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策略師：金價上看3000美元 別怕現在進場買進

編譯湯淑君／綜合外電
華爾街策略師預期，在最樂觀情境下，金價可能衝上每英兩3000美元。(路透)
華爾街策略師預期，在最樂觀情境下，金價可能衝上每英兩3000美元。(路透)

黃金可說是2024年各類資產中的大黑馬，自3月初以來頻頻創新高，使2024年迄今漲幅已達到11%。資深策略師預期，在最樂觀情境下，金價可能奔向每英兩3000美元，甚至更高價位。

黃金不會孳息，利率下滑通常會增強黃金的投資吸引力，但聯準會（Fed）降息展望面臨不確定性，可能阻撓金價繼續漲。德國商銀3日發布的研究報告就寫道：「我們懷疑Fed會啟動一波顯著的寬鬆循環，因此金價中期內進一步上漲潛力受限。」

但Rosenberg Research創辦人兼總裁羅森伯格不以為然。他大膽預估，金價往後可能飆上每英兩3000美元，甚至更高，而且助長力量不只來自Fed。

羅森伯格說：「寬鬆循環在望，全球成長疲弱而且看來還會更弱，而通膨正踏上最後一段下坡路，依我們之見，將颳起更強的順風把金價推上更多新高紀錄。」

他指出，一連串有利金價續漲的利多因素，包括：既不愛人民幣又不想過度依賴美元的央行大買黃金、印度等零售黃金市場買氣旺盛、從黃金ETF撤資的西方投資人尚未翻空為多、大型基金經理人對整體大宗商品投資不足，以及黃金供應吃緊、地緣政治緊張情勢，都有利金價上攻。

MarketWatch報導，這位資深策略師列舉三種可能的情境，及其對應的金價展望。

一、經濟「軟著陸」，全球實質（扣除通膨）利率降回2000年以來的長期平均值，使美元回貶12%，那麼金價可望上漲10%。

二、「典型」的空頭市場降臨，利率重返2014-2024平均值，美元回貶8%，那麼金價可能有15%的上漲空間，上看每英兩2,500美元左右。

三、最樂觀的情境下，金價將衝上3,000美元或更高，這需要多重條件配合。

首先，地緣政治緊張升高，例如台灣、中東、俄羅斯邊界、朝鮮半島、委內瑞拉/蓋亞納等，都是「可預料到的衝突熱點」。一旦有衝突爆發，可能嚇得投資人遁入金市避險。

其次，金融情勢惡化，加上利率衝擊，例如企業債務違約案例增加推升公司債利差。

最後，有關美國財政情況惡化的警訊頻傳，也可能助長黃金買盤。

而且，從技術面來看，金價也呈現多頭格局，已站上50日、100日和200日均線之上，顯示上漲動能還在加速，後市仍看俏。

羅森伯格說：給投資人的結論很簡單：任何妥善分散化的投資組合，都應納入黃金，而且就目前而言，我們建議積極加碼，不僅當作防範地緣政治和財政風險的避險操作，也能提供萬一股市多頭走勢瓦解時的安全避風港，並且為即將來臨的寬鬆循環和美元回軟時期提前布局。別害怕在目前價位進場。」

金價 投資 利率

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