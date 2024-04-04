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美元強勢不減 匯率焦慮不只日本感受到 也正向全球蔓延

編譯季晶晶／即時報導
美元強勢，匯率焦慮正向全球蔓延。（歐新社）
美元強勢，匯率焦慮正向全球蔓延。（歐新社）

美元復甦讓全球各國政府和央行總裁壓力沉重，迫使他們採取行動緩解本幣面臨的壓力。

從東京到伊斯坦堡，政策制定者透過喊話和行動來捍衛匯價，因為具韌性的美國經濟抵擋住降息預期，讓美元維持強勢格局。

2024年初迄今，美元兌幾乎所有主要貨幣都上漲，有違華爾街多位分析師對美元今年會被拋售的預測。這促使日本不斷加強警告，聲稱已準備好進行干預，硬將日圓從近34年來的低點拉回。土耳其出其不意地升息以

提振里拉，中國和印尼已採取行動穩定匯價，瑞典和印度也有壓力。

這些努力讓人想起2022年，彼時瑞士和加拿大的官員在通膨飆升時哀嘆其匯價走軟，以及美元強勢席捲新興經濟體，導致斯里蘭卡歷史性違約。如今背負沉重外債的國家仍面臨風險，美元持續走強的話，馬爾代夫和玻利維亞尤易受創。

Monex外匯交易員Helen Given表示，「美元不斷給其他央行帶來壓力。鑒於當前全球環境，各國央行似乎都在尋求結束緊縮周期，似乎沒有安全出路可擺脫美元宰制」。

幾個月前，美國的經濟衰退還似乎不可避免。但現實是，數據顯示拜緊張的勞動市場、樂觀的消費者情緒和政府補貼製造業之賜，投資人重新評估了對聯準會降息的預期。

交易員目前預測2024年降息三次，每次降1碼，遠低於年初押注降息逾150個基點。今年彭博美元指數上漲超過2%，並衝擊從印度盧比到奈及利亞奈拉在內的所有非美貨幣，兩者均跌至歷史新低。

雪梨Grant Samuel基金管理公司顧問、擁有40年市場經驗的Stephen Miller說，「這是一個純美國例外論的故事，買美元仍舊是頭號交易」。

降息 央行 印度

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