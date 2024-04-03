道指連跌3日 史指本周首度收漲

英特爾公布其半導體製造業務營運虧損拖累，股價下跌超過8%，拖累道指。路透

由於難以擺脫第2季的低迷，道瓊工業指數小幅下跌。

道指下跌43.1點或0.11%收3萬9127.14點，連續第三個交易日下跌。史坦普500指數小漲5.68點或0.11%收5211.49點，是本周首個交易日上揚。那斯達克指數上漲37.01點或0.23%收1萬6277.46點。

英特爾公布其半導體製造業務營運虧損拖累，股價下跌超過8%，拖累道指。人工智慧寵兒輝達雖然盤中大部分時間走高，但收盤下跌，也限制了市場漲幅。但Netflix和Meta Platforms等大型科技股的上漲提振了市場人氣，這兩家公司分別上揚2.58%和1.88%。

利率上升繼續打壓股市。ADP數據顯示，3月私人就業人數成長超乎預期。隨著投資人越來越擔心聯準會 的降息 路徑，這提供了經濟韌性的另一個跡象。

聯準會官員也對降息宜早不宜遲的可能性潑了一盆冷水。亞特蘭大Fed行長博斯蒂克表示，預計今年只會降息一次，即第4季的某個時候。聯準會主席鮑爾下午表示，需要更多證據證明通膨有所緩解，然後才能降低借貸成本。

根據截至3日下午的CME FedWatch工具，交易員認為聯準會5月政策會議維持利率不變的可能性接近99%；預計6月會議降息的可能性為62.5%，較一周前的70.1%大幅下降。

美國10年期公債利率短暫觸及11月以來的最高水準。自10月以來，石油價 格飆升至最昂貴的水平。

雖然本季開局不利，但一些市場觀察人士總體上仍持樂觀態度，並表示股市將出現一些盤整。上周結束的第1季是史指2019年以來最佳單季。

BMO財富管理公司投資長馬永裕表示：「過去5個月股市所向無敵的情況只是例外，而不是常態。」

他表示：「高成長和通膨下降的金髮姑娘說法當然有可能在幾個月內捲土重來。」「但市場也可能會更加波動，需要時間來消化近期的漲幅，並讓基本面趕上估值。」

2023年10月開始的股票行情最初由大型科技股領銜。然而，匯豐全球研究部表示，3月的表現顯示漲勢可能會轉趨多元化。

策略師伊努以(Nicole Inui)在最新報告中寫道：「過去一個月，史指在等權重基礎上跑贏了整體指數，代表股市漲勢擴大；預計隨著軟著陸的實現，漲勢將進一步擴大。」

他指出，FOMC會議後，市場對聯準會6月降息的預期已從69%降至56%。

由於地緣政治緊張局勢加劇和OPEC+政策提振價格，原油期貨堅守近期漲幅。

5月交割的西德州中質原油合約上漲28分或0.33%，收在每桶85.43元。6月交割的布蘭特原油合約上漲43分或0.48%，收在每桶89.35元。

原油期貨價格創10月下旬以來最高水準。今年來美國原油價格上漲了20%，全球指標原油價格上漲了16%。

烏克蘭無人機襲擊俄羅斯煉油廠以及以色列和伊朗之間日益緊張的局勢，再次引發人們對全球原油和燃料供應威脅的擔憂。

OPEC+成員國自願減產每日220萬桶，價格也得到支撐。OPEC+委員會在備受關注的會議上並未建議對該組織的生產政策進行任何改變。

美國商銀表示，原油價格上漲可能會使聯準會在今年稍後降息變得更加困難，即使聯準會仍有迴旋餘地。

隨著需求成長、全球庫存下降、地緣政治緊張局勢加劇以及OPEC+減產，美國原油期貨價格今年來已上漲20%。

美國商銀大宗商品策略師布蘭奇(Francisco Blanch)表示：「由於服務業通膨顯得特別棘手，油價上漲可能會進一步限制央行提供刺激措施的能力。」「所以，石油再次與聯準會作對。」

他表示，隨著全球市場陷入每天45萬桶原油的供應缺口，能源價格預計將在夏季駕駛季上漲。美國商銀預測布蘭特原油價格將達到每桶95元的高峰。