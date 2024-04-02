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英特爾晶圓代工營運虧損擴大 去年虧70億美元 盤後重挫4%

編譯葉亭均／綜合外電
英特爾（Intel）揭露其晶圓代工業務營運虧損惡化。（路透）
英特爾（Intel）揭露其晶圓代工業務營運虧損惡化。（路透）

英特爾（Intel）揭露旗下晶圓代工業務營運虧損惡化，而且這項業務在數年內可能都無法達到損益兩平的情況，這凸顯英特爾昂貴的擴張計畫面臨挑戰。

英特爾2日提交給美國證管會的文件顯示，負責製造業務的新部門「英特爾晶圓代工」（Intel Foundry）在2023年營收189億美元，較前一年的275億美元下滑，該事業的運營虧損從2022年的52億美元擴大到70億美元。

英特爾股價2日在盤後交易重挫約4%至每股42.29美元，延續2日收盤時1.3%的跌幅，今年來累計跌幅達到13%。

英特爾執行長基辛格在一場投資人會議中表示，2024年將是Intel Foundry晶圓代工事業營運營虧損最嚴重的一年，預期到2027年左右將實現運營收支平衡。另外，英特爾還任命佛羅雷斯（Lorenzo Flores）擔任該部門的財務長。

基辛格在簡報中表示：「我們相信這樣的透明度和可問責性是必要的。需要的轉型正在進行中。」

基辛格也透露，英特爾晶片代工業務受到決策錯誤的拖累，包括一年前反對使用荷蘭ASML的EUV設備。基辛格說，部分由於這些失誤，英特爾已將晶圓總數的約30%委託給台積電等外部合約製造商。英特爾的目標是將這一數字降至大約20%。

英特爾現在已經改用EUV設備，隨著舊機器被逐步淘汰，EUV將滿足愈來愈多的生產需求。

基辛格說：「在後EUV時代，我們看到我們現在在價格、性能和回歸領導地位方面都很有競爭力。而在前EUV時代，我們背負了大量成本，缺乏競爭力。

基辛格重申英特爾明年前將恢復其半導體技術上的優勢，隨著時間發展，將改善英特爾產品的功能並降低製造成本，以便從競爭同業手中贏得訂單。基辛格說，這會在2030年底前帶來多達150億美元的營收。

英特爾說，有五家公司承諾採用該公司最新的18A製程。這項技術明年起將更加獲得採用，此後動能進一步提升。

英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）在2日也出席會議，接受分析師提問，他坦承還有很大的改善空間，但指出，將晶圓代工事業獨立出來，已經產生好處，包括急件處理和測試晶片這類高成本的請求已大幅減少。

英特爾也已贏得一些客戶。在2月，英特爾宣布，微軟的內部晶片設計計畫將成為英特爾晶圓代工事業的客戶。基辛格也表示，已敲定行程要和其他客戶簽約，但無法公布這些企業。

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