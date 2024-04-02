道指跌近400點 與史指同創月來最糟單日走勢

2月核心個人消費支出(PCE)物價指數顯示年增率為2.8%，距離聯準會2%的通膨目標仍有一段距離。圖為紐約民眾在超市購物。（中央社）

道瓊工業指數連續第二天下跌，延續華爾街本季開局的低迷狀態，因為債券殖利率 上升，交易員降低了聯準會 6月降息 的預期。

道指下跌396.61點或1%收3萬9170.24點；盤中最低下跌超過500點。史坦普500指數下跌37.96點或0.72%收5205.81點；那斯達克指數下跌156.38點或0.95%收1萬6240.45點。這是道指和史指自3月5日以來最糟單日走勢。

由於上周公布的黏性通膨數據以及1日的強勁經濟數據推高殖利率並降低了聯準會6月降息的可能性，股市第2季開局不利。隨著10年期公債殖利率躍升至11月28日以來的最高水平，股市承壓。油價也飆升至5個月前的高點。

AXS Investments執行長巴素克(Greg Bassuk)表示：「我們看到持續強勁的通膨數據與獲利回吐相結合的連續出擊。」由於「第1季市場成長非常顯著，我們將進行一些調整。但我們認為，投資人對利率的看法也將在更長時間內持續走高。」

Douglas C. Lane & Associates管理合夥人塞昔(Sarat Sethi)並未受到拋售影響，指稱這是股市快速上漲後的「自然消化」。

特斯拉公布令人失望的第1季交車量，股價下跌4.9%。 科技巨頭輝達、Alphabet和微軟都收低。

史指第1季上漲10%，是2019年以來最好的開局走勢，因為投資者押注通膨將下降到足以讓聯準會在經濟持續成長的同時開始降息。由於輝達等人工智慧相關股票的上漲，那指第1季上漲9%。

在2日下跌之前，29日公布的2月核心個人消費支出(PCE)物價指數顯示年增率為2.8%，距離聯準會2%的通膨目標仍有一段距離。供應管理協會(ISM)1日的製造業指標顯示自2022年9月以來首次擴張。

舊金山Fed行長戴利(Mary Daly)和克利夫蘭Fed行長梅斯特(Loretta Mester)均預計今年會降息，但預計不會很快開始寬鬆。根據聯準會期貨交易，6月降息的可能性目前已降至約63%，低於一周前的約70%。現在的問題是，如果聯準會堅持利率不變，2024年至今的動能能否持續。

亞特蘭大勇士隊可能成為下一個出售的主要運動隊伍之一，這可能會為投資者帶來巨大的勝利。

勇士隊以名為亞特蘭大勇士隊控股公司(Atlanta Braves Holdings)的追蹤股票公開交易。羅森布拉特證券表示，去年從自由派媒體旗下分離出來後，該團隊可能很快就會成為想要私人擁有團隊的億萬富翁的目標。

分析師克羅克特(Barton Crockett)在給客戶的報告中表示：「一旦經過適當的納稅處理，勇士隊很可能會被一位億萬富翁私有化。」

Center Asset Management創辦人兼投資長阿巴特(James Abate)表示，股市大規模拋售顯示投資人必須審視自己對完美的預期，「關鍵是序言，股票的定價是完美的，為了讓它們走高或避免修正，就需要利率下降或利潤走高。過去幾天，這兩個支柱都垮了。」

而且市場經歷了與這兩個標準完全相反的情況。高於預期的經濟數據和不斷上漲的油價，推低了聯準會今年稍後降息的預期。同時，下修的GDP數據以及特斯拉和PVH的負面零售評論也打壓了獲利成長預期。

上周需求疲軟可能預示著第2季股市開始下滑。

策略師霍爾(Jill Carey Hall)的報告指出，美國商銀客戶上周是美國股票的淨賣家。

報告指出，「不包括公司在內，所有三個客戶群連續第二周成為美股的淨賣家：私人客戶連續第8周，對沖基金連續第4周，機構客戶連續第2周。中小型股連續第二周出現資金流入，而大型股自2月初以來首次出現資金流出。」

Endeavor Group Holdings宣布已同意私募股權公司Silver Lake的收購要約。該交易對這家體育和娛樂公司的估值為每股27.5元，約130億元。 Endeavour是TKO集團控股的主要股東；TKO旗下還有UFC和WWE等組織。