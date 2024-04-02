富比世富豪榜出爐 黃仁勳膺華人首富 泰勒絲首度上榜

輝達執行長黃仁勳。（中央社）

富比世 (Forbes)2024年全球億萬富豪榜2日出爐，LVMH集團阿爾諾及家族以擁有2330億美元的財富居榜首，特斯拉(Tesla)創辦人馬斯克以1950億美元屈居第2，亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯則以1940億美元排在第3位。因搭上人工智能(AI)熱潮而市值大漲的輝達(Nvidia)，其共同創辦人、執行長黃仁勳以770億美元身家榮膺華人首富，在排行榜上位列第20名。

富比世稱，今年全球合共有2781位億萬富豪，較去年增加141人。這些富豪的身家合共為14.2兆美元，相比2023年增加2兆美元。美國的億萬富豪最多，有創紀錄的813位富豪上榜，合計擁有5.7兆美元財富。34歲的樂壇天后泰勒絲(Taylor Swift)以身家11億美元首次上榜，在2781名億萬富翁中排名第2545。

中國在富比世全球富豪榜中位列第二，473位富豪（包括香港 ）合計擁有1.7兆美元。其中排名最高的是農夫山泉創辦人鍾睒睒，身家623億美元位列全球第24名；其次為字節跳動創辦人張一鳴，身家434億美元位列全球第27名；以及拼多多創辦人黃崢，以389億美元身家排在第33名。香港首富為長和系創辦人李嘉誠，身家373億美元排全球第38名。

印度有200位億萬富豪上榜，排名第三。

值得一提的是，今年有17位上榜者來自加密貨幣領域，這些投資 者和企業家持有的加密資產、公開披露的股票投資組合以及私人財富的總價值估計約為930億美元，是去年上榜的9位加密億萬富豪總財富（370億美元）的兩倍多。