特斯拉Q1表現有多慘？分析師：有如火車出軌撞磚牆

電動車大廠特斯拉第1季交車數不如預期，分析師形容這慘況有如「火車出軌撞進磚牆」。(路透)

電動車 大廠特斯拉 第1季交車數比華爾街 預測區間的低標還低，分析師形容這慘況有如「火車出軌撞進磚牆」。

特斯拉說，第1季生產43.3萬部車，但交車數僅約38.7萬部，低於去年第4季的48萬4,507部，也不如2023年第1季的42萬2,875部。

市場競爭加劇迫使特斯拉調降車價刺激買氣，但這也侵蝕利潤，使特斯拉股價過去一年來大跌，今年來市值跌掉超過三分之一。

特斯拉把交車數滑落歸咎於多重因素，包括Fremont廠擴產升級版Model 3、從中國開往歐洲的貨輪避開紅海繞道而行導致工廠關閉、特斯拉德國廠遭縱火攻擊關閉一周等。

但無庸置疑，最大因素仍是電動車市場競爭加劇。特斯拉不僅遭遇比亞迪等中國車廠競爭，也面臨傳統車商紛紛推出新電動車款搶市。

Wedbush Securities分析師艾夫斯說，華爾街原先預期特斯拉第1季交車數介於44萬部與41.4萬部之間，沒想到結果竟然連低標都不到。他表示，仍看好特斯拉長期展望，但第1季表現實在像是「火車出軌撞進磚牆的一季」。

艾夫斯說，最大問題可能出在特斯拉中國市場銷售滑落，據他估計可能比一年前下滑3%。他形容今年來中國市場需求「非常疲軟」。

艾夫斯在致客戶報告中寫道：「我們雖料到第1季表現差，但這是不折不扣的災難。我們認為，這是特斯拉的關鍵時刻，（執行長）馬斯克要不就把這個被揍出黑眼圈的首季表現扭轉過來；不然的話，更黑暗的日子顯然就在眼前，可能毀了特斯拉長期展望亮麗的論述。」