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避險基金大咖葛里芬看好美經濟成長 但美債務不容忽視

編譯黃淑玲／綜合外電
知名避險基金經理人，Citadel執行長葛里芬（Ken Griffin）。 (路透)
知名避險基金經理人，Citadel執行長葛里芬（Ken Griffin）。 (路透)

避險基金Citadel創辦人兼執行長葛里芬（Ken Griffin）周一（1日）在寫給投資人的信中表示，美國經濟在未來幾季將會微幅成長，但他也特別警告美國國家債務是個「日益嚴重不容忽視的問題」。

根據彭博新聞看到的信件內容，葛里芬在信中引述國會預算辦公室的估計指出，美國2023年的淨利息支出估計將達到國內生產毛額（GDP）的3.1%。這比率相較於1974年至2023年的平均水準，高出一個百分點。

葛里芬在這封近年來首次寫給投資人的信裡，批評預算赤字與公共債務。他說，「當失業率徘徊在3.75%左右時，美國政府讓赤字率達到6.4%是不負責任的」，「我們必須停止以子孫後代為代價的舉債」。

葛里芬表示，Citadel預期隨著聯準會（Fed）繼續與通膨作戰，美國未來幾個季可望呈現微幅成長，低於潛在水準。通膨下降和薪資上漲，將有助消費者實際收入的增加。該公司也估計固定收益市場，可望隨著通膨放緩而改善。

他提到，基於「結構性和周期性的因素」，Citadel展望美國中期經濟前景將充滿挑戰。

Citadel的旗艦避險基金去年上漲15.3%，其中約40億美元來自大宗商品交易業務。2022年Citadel避險基金的報酬率則有38%。Citadel這家過去幾年發展迅速，目前管理約590億美元資產，是全球最大的避險基金之一。

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