對降息和通膨目標保守 道指下跌240點

道瓊工業指數以下跌拉開第2季的序幕，交易員擔心市場漲勢可能放緩，正在評估美國最新通膨數據。路透

道瓊工業指數以下跌拉開第2季的序幕，交易員擔心市場漲勢可能放緩，正在評估美國最新通膨數據。

道指下跌240.52點或0.6%收3萬9566.85點。史坦普500指數下跌10.58點或0.2%收5243.77點。另一方面，以科技股為主的那斯達克指數上漲17.37點或0.11%收1萬6396.83點。

投資人對聯準會今年降息 時間表的步伐以及何時能夠實現2%通膨目標仍持謹慎態度。聯準會主席鮑爾29日表示，經濟成長依然強勁，通膨仍高於目標。

他在公共廣播電台節目中表示，「這意味著我們不需要急於降息。」「目前經濟強勁，勞動市場也強勁，通貨膨脹一直在下降。我們可以而且會謹慎對待這個決定，因為我們可以這樣做。」根據芝商所聯準會觀察工具，聯邦基金期貨數據顯示聯準會在6月會議降息的可能性為58%。

由於投資人考量了鮑爾的言論和關鍵的通膨數據，美國國債殖利率 上漲。指標10年期公債殖利率上漲近13個基點至4.319%。

交易者對耶穌受難日市場休市期間發布的個人消費支出(PCE)物價指數做出反應。不包括食品和能源的核心PCE顯示，2月通膨較上年同期上漲2.8%，符合預期。商務部表示，按月計算，較上月上漲0.3%。

主要股指第1季表現良好。史指上漲10.2%，創2019年以來最佳第1季表現，道指上漲5.6%。那指上漲9.1%。

華爾街也結束3月漲勢，將連漲走勢延續到連續第5個月。這些單月和單季漲幅使道指逼近4萬點。然而，1日的下跌使其遠離了這個里程碑。

LPL Financial首席全球策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示：「無論以何種標準衡量，市場都處於超買狀態。」「在某個時點，我們會看到回調，然後在那個時候，你會開始聽到空頭再次出現，這顯示這不僅僅是一次健康的回調。」

他補充指出：「市場需要調整，才能開始看到更多資金從貨幣市場帳戶流入，並感覺更具建設性。」

美國商銀表示，全球經濟和外國股市正開始復甦。

2023年，美國是少數幾個強勁的經濟體和市場之一，但這種情況在新的一年似乎正在改變。量化策略師塔珀(Nigel Tupper)在給客戶的報告中表示，第1季後MSCI AC世界指數上漲超過7%，一系列經濟指標正在上升。

同時，瑞士央行上個月降低了基準利率，成為今年第一家降息的主要央行。

報告指出：「數據改善和政策寬鬆的罕見結合，為全球股市奠定了強大的基礎。」

小型股受到的打擊尤其嚴重。以小型股為主的羅素2000指數下跌1.02%。相較之下，史指指數僅下跌0.2%。

2024年以來，羅素2000指數表現不佳，漲幅4.47%，而史指指數則上漲超過9%。

根據Bespoke Investment Group的推文，史指已連續50個交易日收於超買區域。換句話說，在過去50天內，其交易價格與其50日移動平均線的差距超過1個標準差。

這是史指25年來首次達到這樣的水準。上次創下較長的超買收盤紀錄是在1998年4月，當時連續60天。

比特幣 在新的一月和一季開始走低，加密貨幣股票也隨之下跌。

根據Coin Metrics的數據，隨著美國公債殖利率飆升和美元上漲，數據顯示製造業自2022年9月以來首次成長，比特幣價格下跌3.5%至6萬8477.88元。

主要以比特幣價格進行交易的加密貨幣交易所Coinbase和軟體提供商MicroStrategy分別下跌4.91%和3.98%。最大的礦業股Marathon Digital 和Riot Platforms分別下跌4.24%和6.29%。CleanSpark是今年表現最好的礦商之一，更下跌12.4%。

對於加密貨幣相關股票來說，4月可能會很動盪。投資人正在期待下旬發生的比特幣減半，這將大幅削減比特幣礦工的獎勵和收入。這起事件可能會傷害礦工股的表現，但歷史上它會推動比特幣在接下來數月上揚超過300%。