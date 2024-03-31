美企急發債 防拜登、川普對決給市場帶來不確定性

11月總統大選由現任總統拜登（左）與前任總統川普再次對壘，許多公司擔心屆時市場劇烈波動，紛紛將發債計畫提前。（美聯社）

11月的美國大選可能造成市場的劇烈波動，有融資 需求的企業提前發債應對。根據LSEG資料，今年迄今為止， 企業發行了價值660億美元的美元債券，比一年前增長了五分之二，總額是至少1990年來最高。

金融時報報導，美國公司債殖利率 和同天期政府公債殖利率之間的利差縮窄，成為企業借款的動機──投資 級債券利差現在平均僅0.93個百分點，是2021年11月以來最小，高收益或垃圾債的利差徘徊在3.12個百分點，大約是2021年12月以來最小。此外，選情激烈難分軒輊也促使他們把計畫提前，以免今年稍晚可能要面對較昂貴的市場。

摩根士丹利全球投資級債銀團業務共同主管Teddy Hodgson說，這比他認為的正常情況投資級債務的發行早了大約兩個月，無疑是選舉推動了這些公司債的供應。

富國銀行投資級債資本市場全球主管John Hines表示，選舉在即，再加上下半年有經濟衰退風險，綜合考量現在執行的風險與等待的風險，還是提早完成今年度需要的融資比較保險。

各行各業的公司第一季已發債完成。包括福特和豐田等汽車集團，還有摩根士丹利、摩根大通和渣打等銀，營建集團則有卡特彼勒（Caterpiller）的金融部門。

有些產業領域被認為對大選更為敏感，包括醫療保健、能源和接觸中國的公司，還有一些關注國會議員選舉，都提早動作。