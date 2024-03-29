達康年代點石成金的「網路女王」 現在看好這些AI公司

前摩根士丹利分析師米克有「網路女王」之稱，點石成金功力卓著，當年她喊買的一些股票，像是亞馬遜、微軟、蘋果和戴爾，如今都是各擁一片天的科技巨人。(路透)

有「網路女王」之稱的米克（Mary Meeker）1990年代在股市呼風喚雨，當時擔任摩根士丹利分析師的她似有點石成金功力，她喊買的一些股票，像是亞馬遜、微軟 、蘋果和戴爾，如今都是各擁一片天的科技巨人。

2010年，米克轉戰創投業，率領Kleiner Perkins團隊投資 Airbnb、Uber Technologies、Waze、DocuSign、Snap等新創公司。後來她創立Bond Capital公司，持續投資新一代的科技領導者，其中包括各界普遍預期即將首次公開發行股票（IPO）的澳洲繪圖軟體公司Canva，可望收割豐碩成果。兩年前她開始思考加密幣、區塊鏈技術，以及非同質化代幣（NFT）。

那麼，米克現在投資什麼？

米克日前接受媒體訪問時表示，仍看好區塊鏈等新興技術，但近來注意力已轉向人工智慧（AI ）。她透露，Bond Capital最近的投資標的包括：KoBold Metals（一家以機器學習驅動的採礦探勘公司）、Yassir（北非消費者與金融服務超級App）、AlphaSense（市場情報與搜尋平台）、VAST Data（以AI驅動的企業儲存與數據運算平台）、Passes（創作者平台），以及Applied Intuition（車用AI軟體公司）。

米克解釋，這些公司之所以吸引人，是因為能以運用AI的新產品與服務協助用戶提高效率，把焦點擺在優先任務，而不是手動操作、重複性的差事。在基礎設施層級，米克的公司聚焦於贏得全球工程師青睞的基礎商業解決方案。

除了AI，米克的公司近兩年投資觸角也伸至其他商機看好的領域，包括軟體即服務（SaaS）、市集（marketplaces）和金融科技（fintech），並持續尋找兼具遠見、商業模式和資本紀律的新創公司。

米克也看好企業併購（M&A）市況。她說，有別於以往新市場橫空出世時，通常是為新創公司創造機會，根基穩固的企業則措手不及，但當前這場AI軍備競賽需要投入極大的資本，市值逾1兆美元的科技巨擘都爭先恐後投入，以爭奪全球AI領導地位，從最近微軟在OpenAI、Inflection AI和Azure的投資行動可見一斑。

她預期，這些資本雄厚科技巨頭的收購胃口勢必大開，而其他公司為了迎頭趕上或商業模式轉骨，也可能更積極尋求藉併購壯大實力。種種跡象都顯示，併購市場前景看俏。

米克也提到美股展望。她說，在科技股領軍衝鋒下，史坦普500指數近來漲幅已十分壯觀，泡沫、法規監管等顧慮層出不窮，但「股市總是在攀爬憂慮牆，美國在AI方面的創新、勃發的創造力，以及防禦（著重嚇阻）動能，結合美國的民主、創業精神和資本體系，美股上漲空間可能令人驚喜」。