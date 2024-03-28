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黃金現貨漲破2,200美元創新高 油價跳漲約2%

編譯黃淑玲／綜合外電
紐約黃金現貨價格，28日站上每英兩2,200美元。 （路透）
紐約黃金現貨價格，28日站上每英兩2,200美元。 （路透）

國際金價周四（28日）再創新高，紐約黃金現貨價格漲破每英兩2,200美元，超越上周紀錄，締造三年多來最佳單月表現。這波漲勢主要因為市場對於美國聯準會（Fed）的降息押注，以及地緣政治緊張刺激避險需求。油價周四因預期供應趨緊，跳漲約2%，月線收漲，且第1季漲幅高達16%。

根據彭博資訊報價，紐約黃金現貨價格周四收盤上漲1.6%，報每英兩2,229.87美元，突破2,200美元關卡。金價3月上漲超過9%，創2020年7月以來最佳單月表現，且是連兩季上漲。

道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali表示，交易商在復活節假期前調整頭寸，在月末和季末來臨近之前，增加交易，因而提振了金價。他說，如果市場開始預期Fed降息幅度會更大，黃金可能會進一步上漲，不過最近他們確實看到近期出現了買盤枯竭的跡象。

Gainesville Coins的首席市場分析師Everett Millman指出，金價上漲的另一個原因是「全球地緣政治局勢依然緊張」，這促使投資人買入黃金，做為一種中性的儲備資產。

瑞銀分析師Wayne Gordon、Giovanni Staunovo在最新的分析報告中則是提醒，利率維持在高水準，股市波動不大，以及美元走強等不利因素，近來都沒有擾亂金價的漲勢，所以應該對金價之後的走勢存疑。

美國個人消費支出（PCE）物價指數將於今天公布，會幫助投資人衡量Fed 後續政策立場。根據芝商所的FedWatch工具，交易商目前預期聯準會6月降息的可能性為64%。

油價方面，周四美國西德州原油期貨上漲2.2%，報每桶83.17美元，為一周多來的最高結算價。布蘭特原油期貨上漲1.6%，報每桶87.48美元。

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）將每天減產約200萬桶石油的協議延長到6月底，支撐了對全球庫存將萎縮的預期。加上俄羅斯能源基礎設施不斷受到烏克蘭攻擊，同時，美國石油鑽井平台數量下降，多重因素導致原油供應展望趨於緊縮。

投資人大多認為，OPEC+在6月舉行正式部長級會議之前，不太可能對石油生產政策做出任何改變。

金價 石油 投資

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