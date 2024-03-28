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RCEP上路兩年…中國、東協國家利用率仍低

記者黃雅慧／海南即時報導
博鰲亞洲論壇「打造亞洲增長中心」子論壇上熱議RCEP中國與東協部分國家利用率低的問題。圖取自博鰲論壇2024年會官網
博鰲亞洲論壇「打造亞洲增長中心」子論壇上熱議RCEP中國與東協部分國家利用率低的問題。圖取自博鰲論壇2024年會官網

儘管「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）被視為推動東亞經貿關鍵，不過，中國（海南）改革發展研究院院長遲福林28日在博鰲亞洲論壇「打造亞洲增長中心」子論壇上指出，RCEP目前依舊面臨利用率低的問題，他引述數據指出，日韓利用率能高達60%以上，但中國出口利用率大概只有4.2%，進口利用率只有1.5%左右。而東協相當多國家連1%都不到。

遲福林表示，現在要思考怎麼提高利用率，很大的程度上就需要提升RCEP的國家，尤其東協國家和中國RCEP利用能力的提升，和政府在利用RCEP能力方面的這種責任指導。

遲福林指出，RCEP也面臨不斷提升問題，比如服務貿易能不能縮短負面清單等。此外，他認為RCEP要要積極擴容，包括可以考慮讓香港加入。

韓國貿易工業和能源部副部長楊炳乃認為，應該特別鼓勵中小型企業充分的利用好RCEP這個機制。包括韓國在內的中小企業還不知道RCEP是什麼機制，所以韓國官方正推出相應宣傳計畫。

東協秘書長高金洪表示，最後一個批准RCEP的是2023年6月批准的菲律賓。高金洪談及下一步工作，他表示會在東協10個成員國之間起草1個加入RCEP的議定書，再讓其他國家一起參與進來。通過制定加入RCEP議定書，確保無論是國家還是有關實體，只要有志於加入RCEP的，就能夠以一對一的方式來進行談判、商討如何來加入RCEP。

RCEP成員國包含東協10國，以及中國、日本、韓國、澳洲及紐西蘭共15國，該協議已於2022年1月1日正式生效。

RCEP 澳洲 能源部

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