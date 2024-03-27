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諾貝爾經濟獎得主「快思慢想」作者康納曼辭世 享壽90

編譯劉忠勇／綜合外電
暢銷書「快思慢想」作者康納曼（Daniel Kahneman）去世，享壽90歲。（美聯社）
暢銷書「快思慢想」作者康納曼（Daniel Kahneman）去世，享壽90歲。（美聯社）

行為經濟學先驅、暢銷書「快思慢想」作者康納曼（Daniel Kahneman）於周三去世，享壽90歲。

康納曼和已故友人特沃斯基（Amos Tversky）顛覆經濟領域的傳統假設，以為人類總會理性行事，並將自己利益擺在優先地位。這兩位出生以色列的心理學家所做的實驗表明，當人面對複雜情況時，他們通常會依賴經驗法則，也可能因此表現非理性行為。

康納曼和特沃斯基論述的見解，後來廣泛應用於心理學和經濟學以外領域，包括法律、市場營銷、政府、投資管理，甚至是重大基礎設施的規畫。

兩位學者發現，人會依據少量數據來推斷模式和機率，並不了解隨機性的作用，例如，將基金經理人連續多年擊敗股市的的能耐歸因於本事，殊不知其中運氣的作用。他們還發現，投資人對損失的感受往往比獲利強烈。

康納曼因此研究成果於2002年榮獲諾貝爾經濟學獎，只可惜特沃斯基1996年即過世，無緣共享殊榮。不過，康納曼是普林斯頓大學心理學教授，對自己被歸類經濟學家感到不悅。

康納曼倒是因他2011年出版的《快思慢想》，多了暢銷書作家的頭銜。本書總結他和特沃斯基的研究並讓此觀點得以廣傳，即人都受到兩套思考模式所引導：「快思」，即快速且直覺的思維方式，以及「慢想」，即更深思熟慮的思維方式。

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