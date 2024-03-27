道瓊上漲477點 史坦普500指數擺脫連三跌還再創新高

美國前總統社交媒體平台Truth Social的母公司Trump Media & Technology在周二頭一個交易日攀升16%後，周三又大漲14%，似浮現2020年和2021年零利率時期的市場泡沫跡象。(路透)

美國股市周三走高，史坦普500 指數打破連續三個交易日的跌勢，收在歷史新高。製藥商Merck 大漲，投資 人一面關切下一個通膨數據和聯準會（Fed）官員的談話，以了解利率動向。

道瓊工業指數上漲477.75點，漲幅1.2%，報39,760.08點；史坦普500指數上漲44.91點，漲幅0.9%，收在歷史新高5,248.49點；那斯達克綜合指數漲83.82點，漲幅0.5%，報16,399.52點。

美國10年期公債殖利率 從前一天的4.233%降至4.195%，扭轉了最近漲勢。

Fed首選的通膨指標──個人消費支出(PCE)物價指數將於周五耶穌受難日假期公布，屆時美國股市將休市。

Edward Jones的投資策略主管Craig Fehr說：「Fed可以也應該慢慢來，這主要是因為我們看到的經濟強勁表現為他們提供了這種靈活性，過早降息可能只會讓我們面臨更加不利的結果。」

最近景況猶如2020年和2021年零利率時期的市場泡沫跡象。比特幣交易量接近歷史新高，迷因股也反彈。最近的例子是美國前總統社交媒體平台Truth Social的母公司Trump Media & Technology在周二頭一個交易日攀升16%後，周三又大漲14%。收盤市值高達90億美元。

但並非所有的迷因股都在飆升。GameStop公布上季營業額大降，股價周三暴跌15%。

個股中，Merck在史坦普500指數中表現出色。該公司治療一種成人罕見肺部疾病的新藥在美國批准後，股價上漲5%，創下歷史新高。