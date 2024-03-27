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巴爾的摩橋塌若推升通膨 Fed降息時點恐延到9月？

編譯湯淑君／綜合外電
巴爾的摩基伊大橋26日被大型貨櫃輪撞塌，引發短期內可能助長通膨的顧慮。美聯社
巴爾的摩基伊大橋26日被大型貨櫃輪撞塌，引發短期內可能助長通膨的顧慮。美聯社

當32,000噸貨櫃輪撞塌近50年老鋼拱橋，會不會也撞出通膨火花？這是巴爾的摩基伊大橋26日被撞塌後，經濟學家不由得擔心的問題。

自從新冠肺炎疫情擾亂全球供應鏈、助長世界各地通膨壓力後，經濟學家和分析師就更密切關注海運市況。巴爾的摩大橋坍塌後，出入巴爾的摩港的船運停擺，作業何時恢復正常不明，促使分析師紛紛評估可能產生的影響。

彭博經濟學家指出，巴爾的摩港是進口汽車和機具重要的貿易節點，此事件對經濟影響多大，端視港口作業停擺期持續多久而定。

最樂觀的情況下，如果巴爾的摩港迅速重啟，對美國整體經濟影響輕微。

若發生最糟的情況，港口運作久久無法復原，可能重創汽車供應鏈、推升海運運價。那將推升美國通膨率，據彭博經濟學家估計，年底通膨率可能因此額外升高0.2個百分點。

在細微物價變化都可能影響聯準會（Fed）對降息時點的評估之時，那種情境可能使Fed啟動降息的時點從市場目前預期的6月推遲到9月。

花旗集團首席美國經濟學家Andrew Hollenhorst說：「對Fed和經濟來說，可能發生的最糟情況是供應面震撼來襲，因為既降低了美國經濟產能，同時又助長通膨。」

除了短期衝擊外，此事件也可能導致較長期的後果。若是呼籲翻新基礎設施的聲浪高漲，美國政府順勢推出更多基礎建設支出計畫，並擴大發債支應這些基建投資，短期內可能進一步給通膨煽風點火，儘管長遠來看可能透過改善供應問題協助穩定物價。

供應鏈 降息 疫情

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