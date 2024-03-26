川普社群媒體公司股票交易首日 開盤飆漲近50%

川普社群媒體公司股票交易首日開盤後就飆漲近50%。(美聯社)

前總統川普 的社群媒體 公司股票今天開始在紐約那斯達克股市交易，開盤後股價便飆漲近50%，讓握有的大筆持股的川普及投資 這家公司的「川粉」財富大為增值。

美聯社報導，川普媒體與科技集團（Trump Media & Technology Group）負責經營川普（Donald Trump）的社群媒體平台Truth Social，昨天由特殊目的收購公司「數位世界收購」（Digital World Acquisition）買下，今天取代後者以代碼DJT在那斯達克股票交易所交易。

川普媒體與科技集團在開盤前市值約68億美元，今天開盤後約25分鐘股價漲幅達47%，報73.50美元。川普持有這家公司近6成股份。

川普媒體與科技集團的不少投資人是散戶，而非大型法人或專業投資客。他們有的是為了展現對川普的支持，有些則是想乘川普熱潮賺一筆。這些小股東促使數位世界收購股價今年來翻漲逾倍，因為預期會與川普的媒體公司實現合併。

不過，這些投資人可能會經歷前程顛簸，理由之一是川普媒體公司仍不確定能由虧轉盈。這家公司去年前9個月虧損了4900萬美元，原因是這段期間營收僅340萬美元，利息支出卻高達3770萬美元。

川普媒體公司在最近一份呈報證監單位的文件中列出的投資人風險，包括新社群媒體平台的失敗率高，以及其預測「在可預見的將來」營運將虧錢。

Truth Social在2022年2月上線，因為前一年1月6日發生川普支持者闖入國會山莊事件，此後川普在美國主要社群媒體平台如臉書（Facebook）和現名X的推特（Twitter）遭到封殺，他憤而創立自己的平台，且至今堅持只在該平台發文。