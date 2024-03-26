美股擺脫二連跌 四大指開高 真實社群早盤急漲58%

美股極力擺脫先前兩個交易日的跌勢，三大指數開盤小漲。(路透)

投資人靜候經濟數據，以評估聯準會（Fed）的利率走向，美股 極力擺脫前兩個交易日的跌勢，三大指數26日開盤小漲。

道瓊工業指數早盤漲0.1%，史坦普500 指數漲0.2%，那斯達克指數漲0.4%、費城半導體指數漲0.7%、台積電ADR跌0.6%，輝達（Nvidia）漲0.3%。

另外，義大利媒體稱，該國工業部官員接洽特斯拉 ，商討生產電動卡車一事，特斯拉飆升5%。

川普媒體科技集團（TMTG）與Digital World Acquisition Corp.（DWAC）完成反向併購，早盤股價一度急漲58%，還曾因波動劇烈而暫停交易，恢復交易後漲幅仍達到34%。

巴爾的摩斷橋事件對煤炭商造成打擊，Consol能源公司一度重挫9%，Ramaco資源公司跌3%，Arch資源公司也跌了1.9%。

美國2月耐久財訂單攀升，顯示企業對經濟展望略偏樂觀。而Fed偏好的通膨指標–個人消費支出（PCE）指數，將在周五（29日）出爐，當日美股適逢復活假期休市。倘若PCE數據火燙，可能會對早早降息的預期潑冷水。

今年來史坦普500指數已大漲近10%，摩根士丹利和摩根大通相繼警告，企業獲利若未加速成長，難以證明高股價的合理性，導致先前兩天美股走勢受壓。