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高盛：歐美今年降息 將帶動大宗商品上漲 但應注意這件事

編譯吳孟真／綜合外電
高盛分析師認為，歐美央行調降利率，將帶動大宗商品上漲，尤其看好銅和黃金。路透
高盛分析師認為，歐美央行調降利率，將帶動大宗商品上漲，尤其看好銅和黃金。路透

高盛分析師說，美國聯準會（Fed）和歐洲央行今年料將降息，有助支撐工業和消費需求，將帶動國際大宗商品價格上揚，但他們也強調，漲勢非全面性，投資應慎選標的。

達特（Samatha Dart）、史楚温（Daan Struyven）等高盛分析師在報告中指出，由於全球各地央行今年料將啟動降息、製造業復甦，且地緣政治緊張持續，投資原物料的報酬率可能達到15%。其中，銅、鋁、黃金和石油產品有可能上漲，但也說，投資人應慎選標的，並不是所有商品都看漲。

今年第1季大宗商品已微幅上漲，油價走強、金價創新高、銅價則突破每噸9,000美元。這是由於Fed和歐洲央行（ECB）決策官員已透露降息意圖，中國大陸也表示將更致力推動國內經濟復甦。

這些分析師指出，美國在非衰退的情況下降息，通常會帶動大宗商品上漲，尤其是金屬，石油次之，金屬當中又以銅和黃金尤甚；且由於寬鬆的金融情勢逐漸滲入市場，時間愈久，對價格愈有利。

高盛審慎看漲的展望，與市場其他觀察人士不謀而合，麥格理集團本月稍早表示，在供應趨緊和全球經濟好轉下，大宗商品正進入新的上升周期。前高盛大宗商品研究主管、現任職於凱雷集團的柯里（Jeff Currie）也預測，隨著Fed調降利率，大宗商品將上漲。摩根大通則強調了金價的上行潛力。

高盛所設定的年底價格預估中，銅價為每噸1萬美元，鋁每噸2,600美元，黃金每英兩2,300美元。

然而，分析師卻看跌鎳、鈷、碳酸鋰等電池原料，認為「現在要說這類大宗商品的熊市結束，還言之過早」。

高盛 降息 投資

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