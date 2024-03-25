美債空前膨脹 外國人仍爭當債主 如今進場時機又來了

聯準會在內各大央行瞄準6月降息，債券投資人又開始為此進場布局。（路透）

聯準會（Fed）在內各大央行 看來終於即將於6月降息，債券投資 人也小心翼翼，再度加碼幾周錯押時機的布局；不過，這個全球最大最重要的金融市場正以空前速度增長，不免令人感到不安。

自疫情爆發以來，美國公債每年發售量激增，幾乎翻了一倍。美國政府去年發售歷來最高的23兆美元；不論誰贏得11月的總統選舉，政府支出都會繼續上升，大增的發債量也會繼續下去。

當政府無法從稅收籌集足夠資金來支應支出時，財政部往往會藉發債來填補這個差距。去年，美國財政部籌資淨增2.4兆美元，來填補這個缺口，其中包括償還到期的債務。

去年秋季因大量發債已引發市場動盪，美國財政部於是轉向發售更多短債，到期日為一年或更短的票券占流通在外債務已高達22.4%，超過建議的20%上限。

而需求一直超出預期。投資人仍然不需要求額外補償來持有較長期限的公債，所謂的期限溢價（term premium）仍呈負值。

公債需求仍然穩固，原因之一是選擇較少。道瓊社解釋，疫情將利率拉近至零時，許多公司紛紛發行長期債券，但後來又因Fed開始升息減少了借款。房貸擔保證券市場陷入停滯，因為美國處於幾十年來最高房價，想搬家的人變少了。

美國的銀行業者多年來已減少購買公債，受到危機後法規的限制，而這些法規未來還會更加嚴格。對於美國來說，對公債的主要融資來源現在是避險基金、貨幣市場基金和外國投資者。

外國投資者持續購買美國公債，不過，隨美元走強和其他地方優質債券供應增加，可能減緩這股買氣。外國持有量已降至流通在外債務的1/4以下，2015年一度曾超過1/3。

然而，美元走強並未阻止日本投資者的熱情。由於日本國內多年來的利率維持在零以下，他們一直在海外尋找收益，最近對美國公債持有量已增為1.2兆美元。2019年，日本已超過中國成為美國最大的外國債權人。

上周，日本央行結束負利率政策，但分析師認為日本央行不會讓國內公債殖利率 升得太高，因此擺在美債的資金也不會大舉回流。

至於瑞士央行出人意料降息，以及Fed主席鮑爾、英格蘭銀行和歐洲央行轉鴿，讓投資人有理由再次為寬鬆的貨幣政策布局。

PIMCO和貝萊德公司（BlackRock Inc.）等資金管理公司以及曾有債券之王之譽的葛洛斯都認為，低利率前景正提高對到期時間約為五年或更短期限的較短期債務的吸引力，這些債券在利率下調預期增強時最有獲利潛力。

彭博策略師認為，如果央行按其意願行事，Fed、歐洲央行、加拿大央行和英國央行上半年結束前可能完成頭一次降息，這表示主要經濟體的短天期殖利率會繼續下跌，與央行對抗沒有意義。」

此外，各國央行雖看來有同步降息之勢，但各國央行最後仍可能步調有別，PIMCO認為，這可能會帶來投資的機會。