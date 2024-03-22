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日本股市上漲 意味著經濟復甦？

香港中通社
日本股市上漲，是否意味著日本擺脫了多年的經濟困境？（路透社）
日本股市上漲，是否意味著日本擺脫了多年的經濟困境？（路透社）

日本股市經歷數十年低潮後，近期連續大漲。日股熱潮吸引全球投資者的關注。

日本股市在3月22日再升上歷史高位。日經平均指數收報40888點，連續兩日創新高，而日股過去一星期已升超過2000點。個股方面，日產汽車、本田汽車、三菱商事、東京電子等表現活躍。

日本經濟於20世紀80年代末期走強，日經225指數於1989年12月達到峰值，該指數自2023年初開始走出一條上漲曲線，在今年2月份創出歷史新高，並於本月漲破40000點。

日經225指數在上世紀80年代的牛市，從1980年的6867點開始，到10年後的收盤紀錄38915點結束。在這十年裡，日股每一年都在上漲，並在1988年和1989年分別實現了40%和29%的年度漲幅，這吸引了大量日本國內的投機者。

但好景不長，泡沫隨即破滅。日本股市、地價崩盤，金融系統爆發危機，進入經濟持續低迷的衰退期。自此日本股市開啟了長達近20年的調整，直至2009年方開啟反彈之路。

日本股市上漲，是否意味著日本擺脫了多年的經濟困境？

對此，中央財經大學國際經濟與貿易學院副教授劉春生22日接受香港中通社採訪時指出，日本股市最近還是受到了日元加息的影響。盡管這個加息的幅度非常小，從原先的負利率變成了正的0.1%。雖然是一個極低的水平，但是日本股市受到的提振和刺激作用還是有的。不過以此來說明日本是否擺脫了經濟衰退還為時尚早。從目前來看，日本經濟這幾年有一定的起色，但是從長期來看，日本想要擺脫困境還很難。因為整個世界經濟在2024年可能都處於衰退的狀況，預測比2023年的經濟增速還低，另外就是還有地緣政治的風險。

日前，日本央行宣布上調政策利率，意味著持續多年的負利率政策宣告終結。值得一提的是，這是日本央行2007年以來首次加息，日本長達8年的「負利率時代」也正式終結。

對實體經濟來說，由於物價上漲以及歐元對美元升值等因素，2023年日本GDP被德國反超，丟掉了世界第三大經濟體的地位。

日本財務省21日公布的初步統計結果顯示，日本2月貿易逆差約為3794億日元（1美元約合151日元），同比下降59.2%。這是日本連續2個月出現貿易逆差。

劉春生指出，日本經濟的結構性問題仍然廣泛存在。在電子產業鏈領域，比如芯片，和中國大陸、韓國乃至中國台灣相比，日本的表現都談不上特別的好。日本的汽車、輪船製造等，受到了來自中國的挑戰，說明日本經濟產業結構，製造業的發展和出口方面還有很大的問題。所以日本出現貿易逆差也是正常的。日本的加息解決了一部分問題，但幅度很小，更多的是一個示範效應。

日本 利率 央行

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