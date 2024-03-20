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「小輝達」Astera上市首日噴漲72% 亞馬遜押對寶海賺一筆

編譯葉亭均／綜合外電
高速傳輸介面解決方案廠Astera Labs股票周三（20日）在那斯達克上市後，股價收盤大漲72%。（美聯社）
高速傳輸介面解決方案廠Astera Labs股票周三（20日）在那斯達克上市後，股價收盤大漲72%。（美聯社）

有「小輝達」之稱的高速傳輸介面解決方案廠Astera Labs股票周三（20日）在那斯達克上市後，股價收盤大漲72%。這家業者的首次公開發行股票（IPO）獲得超額認購，籌得7.13億美元，上市後演出大漲行情，為AI相關類股增添動能。

總部位於加州聖塔克拉拉Astera在IPO中以每股36美元發行，20日上市一度大漲76%，收盤漲72.3%至每股62.03美元，使得公司市值達到94.6億美元。

在IPO規模5億美元以上的案子中，Astera創下的上市首日股價漲幅是2021年6月來最大的，也是今年來美國第四大上市案。

Astera Labs是一家無廠IC設計公司，成立於2017年，是由德儀的前主管所創立，致力於為資料中心系統開發專用的半導體連接解決方案，也就是提供連結雲端的AI系統晶片業者，主要向雲端和AI基礎設施公司銷售資料中心連接晶片，客戶包括輝達（Nvidia）、超微（AMD）和英特爾，也有大量產品賣給亞馬遜。該公司的資助者包括英特爾與私募股權投資公司Sutter Hill Ventures。

Astera共同創辦人兼執行長莫漢（Jitendra Mohan）受訪時表示，該公司將利用從IPO籌得的資金聘僱200多名工程師，並且考慮以購併的方式收購整個工程團隊。莫漢形容該公司在AI生態系中的角色是「打造用於在雲端建立AI所需的連接產品」。

CNBC網站報導，在2022年，Astera獲得亞馬遜投下重要的信任票，兩家公司達成協議，亞馬遜獲得權證，能以每股20.34美元的價格收購多達150萬股的Astera股票；隔年，雙方修改協議，讓亞馬遜擁有的權證可額外購買超過83萬股的股票。

文件顯示，截至去年底，亞馬遜擁有Astera的232,608股股票。若根據20日收盤價計算，亞馬遜目前的持股和權證價值總額約1.44億美元。

不過依據協議，亞馬遜若要充分從Astera上市後的股價大漲受惠，未來幾年必須向Astera買進多達6.5億美元的產品。這對Astera會是一大筆收入，該公司去年總營收為1.158億美元，較2022年的7,990萬美元增加。

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