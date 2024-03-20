美元在Fed公布決策後走貶 日圓臨數十年低點後反彈

美元走貶。Fed主席鮑爾指出，近幾個月來經濟成長強勁，通膨高於預期，但並未改變他對今年能夠降息的預期。（路透）

美元周三下跌，日圓從接近數十年的谷底反彈，聯準會（Fed）仍預測今年美國會降息 三次，儘管通膨依然偏高。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）下跌0.4%至103.389。日圓扭轉盤中頹勢，日圓兌美元回升0.2%至151.12日圓。歐元兌美元升值0.4%，至1.0903美元。

美國2年期債券殖利率 下跌7個基點至4.61%，美國10年期公債殖利率下跌3個基點至4.27%。

Fed主席鮑爾 指出，近幾個月來經濟成長強勁，通膨高於預期，但並未改變他對今年能夠降息的預期。

麥格理全球外匯和利率策略師Thierry Wizman說：「鮑爾試圖告訴大家，短期內沒有任何變化，他對通膨仍有信心，這是他在記者會上傳達的主要訊息。」

Wizman說，Fed經濟預測摘要傳遞出的信息是，無論從短期還是長期來看，美國經濟都將更加強勁。

就在Fed結束為期兩天的政策會議前幾個小時，日圓兌美元匯率跌至151.82，創下四個月最低，接近2022年10月創下的1美元兌151.94日圓的數十年低點。

歐洲央行總裁拉加德周三表示，歐洲央行將繼續留意數據，即使在開始放鬆貨幣政策之後，也不會承諾預先設定降息次數。