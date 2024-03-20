Fed 決策／鮑爾說了什麼安定市場軍心 五要點一次看

鮑爾說，官員不會對去年物價迅速降溫過度反應，同樣也不會對較高的數字掉以輕心。(美聯社)

以下是聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策和聯準會（Fed）主席鮑爾 周三記者會的五大重點：

1. 決策和預測大致不變

Fed一如預期將利率維持不變於5.25%至5.5%。最重大的消息是其他地方也不變：今年的降息 中位數預測仍維持在4.6%，決策官員仍認為會有三次降息。但比起去年12月的預測，較多委員認為降息將少於此數。

2. 鮑爾重申降不降息看通膨

在會後的記者會上，鮑爾重申他和同僚過去幾個月的談話，即希望在開始降息之前，看到更多證據表明通膨向央行的2%目標下降。

3. 對通膨預測是上揚而非下跌

Fed官員調高對通膨的預測，他們現在認為上揚的風險比之前更大。鮑爾指出，1月和2月的物價數據高於預期，但官員原本以為通膨率下跌（disinflation）的步調會有「顛簸」（bumpy）。鮑爾說，他們不會對去年物價迅速降溫過度反應，同樣也不會對較高的數字掉以輕心。

4. 放慢縮表不表示縮表過程會提前結束

Fed也如預期員在這次會議討論放慢資產負債表的縮減速度，鮑爾表示，這個過程會「很快」開始。他強調，放緩縮表速度，並不表示縮表過程會提前結束，只是確保市場平穩過渡，避免在上次實施量化緊縮（QT）時出現的壓力。

5. 市場鬆一口氣

交易者對Fed在6月開始降息的信心增加，美股債應聲上漲。期貨合約顯示6月降息的機率為67%。美國2年期債券殖利率 下降約7個基點至4.6129%，史坦普500指數收盤上漲0.9%，再創歷史新高，道瓊工業指數上漲401.37點。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.4%。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點