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經濟快評 / Fed僅稍偏鷹派 降息預測未縮小 股市鬆口氣

編譯／任中原
Fed 僅略為釋出偏向「鷹派」的立場，比市場最壞的預期要好，因此美股止跌回升，美債小幅上漲。(美聯社)
Fed 僅略為釋出偏向「鷹派」的立場，比市場最壞的預期要好，因此美股止跌回升，美債小幅上漲。(美聯社)

聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）20日會議決定維持利率不變，毫無意外；但會後聲明及利率預測點狀圖中，卻稍微透露出一些偏向「鷹派」的立場，但又比市場最壞的預期要好，因此美股止跌回升，美債小幅上漲。

先看會後聲明，只在第一段稍有改變。最新聲明中指出，「就業增加仍然強勁」；而在元月的聲明中，則是「就業增加從去年初以來已趨溫和，但仍然強勁」，顯示Fed認為就業比之前更強。微言大義，不可不察。

至於「點狀圖」，也較偏向「鷹派」。這可以從三方面來觀察。

首先，多數官員仍預測2024年降息幅度為3碼。但在19位官員中，認為今年最多降息3碼者從14人增加到18人，而最多降息4碼者由4人減到1人，顯示官員們的共識更強。但預測最多只降息2碼的人數，由8人增加到9人；只要再多1人主張降息2碼，情勢就將轉為多數預測降息2碼。

再看對2025年的利率預測，原先預測的降息幅度中位數是4碼，現在縮小為3碼，不過3碼及4碼兩派處於拉鋸戰，鹿死誰手仍不可知，而且時間還長，不確定性仍高。

再看長期利率預測，也就是對所謂「中性利率」的估計，則由2.5%微幅上升到2.6%；差距雖不到半碼，卻是關鍵性的第一步，顯示「中性利率」已不再是鐵板一塊。

由於1月及2月的就業偏強，通膨高於預估，Fed的政策立場稍稍偏向「鷹派」，本來就在預料之中。由於之前市場出現今年可能只降息2碼的聲音，但Fed仍維持3碼的預測，使市場由緊張轉為放鬆，美股因而應聲上漲。

降息 利率 就業

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