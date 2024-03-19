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Nvidia最新AI晶片要價多少？ 黃仁勳：每顆3萬~4萬美元

編譯簡國帆／綜合外電
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示，最新款AI GPU「Blackwell」每顆將要價30,000~40,000美元。（美聯社）
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示，最新款AI GPU「Blackwell」每顆將要價30,000~40,000美元。（美聯社）

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示，該公司最新款的人工智慧（AI）繪圖處理器（GPU）晶片「Blackwell」每顆將要價30,000~40,000美元。相較下，分析師推估上一代的H100晶片要價25,000~40,000美元。

黃仁勳19日手上拿著一顆Blackwell晶片、接受CNBC訪問時說：「我們得發明一些新科技，使其可能成真。」他估計，輝達支出約100億美元於研發成本。他稍後說，這些成本並非只有晶片，還有設計資料中心、及整合到其他公司的研發中心。

他也說，世界對AI運算投資還在早期階段，預測將會有多年成長，「我們正處於AI運算成長的起點」，「我們也正處於加速運算成長的起點，這將持續好幾年」。

黃仁勳強調，AI能促成各種領域的創新，包括科學和醫療保健，AI能幫助「理解蛋白質的意義、生命的意義」，從而加速新療法的研發，「我們能用電腦模擬生命，如此一來我們就不必用到那麼多實驗室來監控那麼多」的實驗。

輝達約每兩年會發表新一代AI晶片，最新款的Blackwell運算速度加快、也更節能，結合兩種晶片，尺寸也比上一代還大。輝達並未揭露其晶片的目錄價，因為各有不同規格，而且Meta或微軟等終端客戶的支付金額可能取決於採購量、還是客戶採購的管道，例如是透過一套完整體系直接向輝達購買、還是透過戴爾（Dell）、惠普（HP）及美超微（Supermicro）打造的伺服器購買，一些伺服器內建最多八顆AI GPU。

輝達已發表至少三種版本的AI加速器晶片，包括 B100、B200、以及內含兩顆Blackwell GPU與一顆CPU的GB200。

晶片 AI 輝達

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