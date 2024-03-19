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微軟延攬原Google DeepMind創辦人 加強消費AI產品開發

編譯劉忠勇／綜合外電
DeepMind的共同創辦人蘇萊曼（Mustafa Suleyman）。（路透）
DeepMind的共同創辦人蘇萊曼（Mustafa Suleyman）。（路透）

人工智慧（AI）新創公司、後納入Google旗下的DeepMind的共同創辦人蘇萊曼（Mustafa Suleyman），將接掌微軟（Microsoft）的消費AI事業。微軟正招兵買馬，希望在競爭激烈的AI產品市場上擺脫Google的追趕。

微軟表示，蘇萊曼將帶領名為Microsoft AI的新事業群，負責Copilot AI助理、Bing、Edge、GenAI等消費性AI產品和研發，直接受執行長納德拉指揮。

新事業群將由Karén Simonyan擔任首席科學家。Simonyan 和蘇萊曼共同創立新創公司Inflection，並擔任Inflection首席科學家。

納德拉周二發布這兩項人事案並宣布成立AI事業群的消息。微軟表示，Inflection大部分成員也將加入微軟。

Inflection是微軟主要AI合作夥伴 OpenAI 的競爭對手，目前正將重心轉向企業銷售AI軟體，但仍繼續營運消費型聊天機器人事務Pi。

納德拉表示，微軟技術長兼AI執行副總裁Kevin Scott將繼續擔任現職，負責AI的整體策略。

微軟的新人事，也代表自己在加強內部AI能力和產品方面又邁出重大一步，不單光是仰賴和Open AI的關係。上個月，微軟也向法國 OpenAI 的競爭對手 Mistral AI 投資 1,600 萬美元。微軟表示，納德拉周一已告訴 OpenAI 的執行長奧特曼，蘇萊曼和他的團隊將加入微軟。

AI 微軟 OpenAI

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