日圓重貶逼近151 日銀歷史性升息比起美日利差不值一提

日圓疲軟表明，至少在外匯市場交易者看重的還是其他經濟體與日本相比殖利率相對上升。（路透）

日圓兌美元在日本 銀行（央行 ）結束負利率政策後反而重貶多達1.2%，逼近151日圓大關。匯市將注意力集中在日本和美國之間仍然不小的利差。

日圓兌美元周二一度下跌1.2%，觸及去年11月16日以來最低位150.95，紐約尾盤報150.86。

日銀總裁植田和男在記者會上指出，物價上漲過快的風險可能導致進一步升息，但他也說保持政策寬鬆支持經濟很重要。

日圓疲軟表明，至少在外匯市場交易者看重的還是其他經濟體與日本相比殖利率 相對上升。

野村國際駐倫敦的外匯策略師Yusuke Miyairi說，「我們沒有從總裁那裡收到任何關於未來升息的明確信號，這麼說來，可以被視為『鴿派升息』。」

日本17年來首度升息，日銀將隔夜拆款利率設為新目標並引導在0-0.1%的區間內。央行並表示預料會維持「寬鬆的金融環境」。

聯準會（Fed）將於周三發表政策展望，市場普遍預料將維持利率在5.25%至5.50%不變。

麥格理外匯和利率策略師Gareth Berry說：「每當Fed和日本央行差不多同時改變決策時，總是由Fed主導價格走勢，即使是美元/日圓。」「因此，就日圓而言，日本央行的決定總體上是次要的。」

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.2%，報103.818。歐元跌0.1%，報1.0863美元；英鎊下跌0.2%，報1.2723美元。

澳幣兌美元重貶0.9%，至近兩周低點0.6504美元，拖累紐元下跌0.5%，至0.6055美元。澳洲央行周二維持利率不變，但放棄略為偏鷹的立場，認為目前居於12年來高檔的貨幣政策正發揮抑制通膨之效。澳幣應聲貶值0.8%。