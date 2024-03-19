我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾支持改革卻又改口 川普對社安金、紅藍卡說詞反覆

這4種人不用付社安稅

日銀升息掀起漣漪效應 4大負面衝擊終將浮現

編譯湯淑君／綜合外電
日本銀行（央行）19日終於結束八年來的負利率實驗，逾4兆美元滯留海外的資金一旦回流日本，將掀起全球大震撼。路透
日本銀行（央行）19日終於結束八年來的負利率實驗，逾4兆美元滯留海外的資金一旦回流日本，將掀起全球大震撼。路透

彭博資訊報導，日本銀行（央行）19日終於結束八年來的負利率實驗，逾4兆美元滯留海外的資金一旦回流日本，將掀起全球大震撼。

短期而言，基於日銀承諾維持寬鬆，負利率轉正後不至於加快升息腳步，日本與其他先進經濟體的利差仍大，全球市場目前對日本2007年來首度升息淡定以對，日圓甚至小幅貶值。

但隨著借貸成本看升，更長期效應顯得較不確定，對日本消費者、企業、政府財政和全球市場可能產生的衝擊，仍是揮之不去的憂慮。

日本政府債務惡化

最明顯的顧慮，是使日本政府債務惡化。日本國債目前是先進國家中最高的，超過國內生產毛額（GDP）的250%。

日銀表示，儘管廢除殖利率曲線控管（YCC）計畫，必要時仍會持續購買長期公債。但日銀總裁植田和男也說，未來必須考慮縮減日銀資產負債表規模，只是未提供具體時間表。

日銀持有大約54%的日本政府公債，遠高於2013年啟動大規模購債計畫前的12%。2023年度的償債成本估計已超過25兆日圓（1,680億美元），利率走高將加重償債負擔。

日圓資金匯回衝擊全球市場

日圓過去一年來對美元約貶值10%，反映日銀在其他央行升息抗通膨時仍維持負利率。投資人多年來一直熱中於借入便宜的日圓資金、轉而投資更高收益的貨幣，例如新興市場貨幣。如今日銀政策改弦易轍，「利差交易」平倉潮何時湧現，令全球市場戒慎恐懼。

一旦停泊在外國資產的數兆美元日本資金大舉回流，可能震撼全球經濟。日本投資人截至去年8月底共持有超過1.1兆美國政府公債，是美國最大的外國債主；日本投資人也持有為數可觀的澳洲主權債和荷蘭債券。

負債日企面臨破產命運

日本公司治理改善，激勵外資在「股神」巴菲特領軍下大舉「錢」進日本股市，日經225股價指數3月漲破4萬點大關。投資人寄望物價上揚、薪資調升和借貸成本升高，讓日本景氣循環重返常態。

然而，利率走高也將打擊高負債企業。這些債台高築的企業仰賴超寬鬆貨幣政策，才能苟延殘喘至今。東京商工研究估計，大約56.5萬家殭屍企業光是用獲利來償債都很吃力，即使升息0.1個百分點，也會使殭屍企業家數增加大約12%至63.2萬家。

換言之，未來數月，可能傳出更多日企破產倒閉消息。

衝擊國內消費者支出

借貸成本上升可能打擊消費者信心、壓抑家庭支出，在物價上漲速度超過薪資的情況下尤然。日本人口快速老化，勞動力萎縮意味著經濟成長仍可能受抑制，讓許多消費者對支出和投資小心翼翼。儘管最近大企業與工會議定大幅調薪，但整體薪資成長仍落後消費者物價漲幅。NHK本月調查發現，逾80%日本民眾對經濟改善無感。

那正是日銀對政策正常化謹慎行事的原因。

日本 殖利率 投資

上一則

美超微將增發200萬股籌資 盤前股價聞訊急殺

延伸閱讀

落水24年「奇蹟生還」日本肯德基爺爺魔咒雕像供神社

落水24年「奇蹟生還」日本肯德基爺爺魔咒雕像供神社
為何日銀升息日圓卻猛貶？除了凸顯Fed才是老大 還有這因素

為何日銀升息日圓卻猛貶？除了凸顯Fed才是老大 還有這因素
日本廣島超商驚傳持刀砍人 老翁刺傷2名女子

日本廣島超商驚傳持刀砍人 老翁刺傷2名女子
20年前不到一半 韓均薪近3000美元已贏日本

20年前不到一半 韓均薪近3000美元已贏日本

熱門新聞

走低價路線的折扣零售商家多樂(Family Dollar)宣布，由於主要客群受到通膨高漲衝擊，業績表現下跌，將關閉全國各地約1000家分店。美聯社

Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店

2024-03-13 09:25
由於經濟數據持續表明通膨不退，公債殖利率近來再度高漲，交易者也紛紛挪後美國貨幣寬鬆的時程。(路透)

美債市場向Fed繳械 屈服於更長時間維持較高利率的現實

2024-03-17 21:27
愈來愈多證據顯示，許多美國民眾對物價上漲的容忍能力已經達到極限。（美聯社）

美國經濟隱憂：消費者已筋疲力盡 開始縮減支出

2024-03-17 19:08
輝達GTC大會18日登場，分析師認為，輝達預料公布B100晶片的更多細節，還可能為戴爾先前爆料的B200晶片揭開面紗。（路透）

輝達GTC大會將登場 分析師喊這意外新品可能振奮市場「股價再提振」

2024-03-17 07:12
高盛策略師團隊認為，人工智慧（AI）成長題材會長期發酵，輝達（Nvidia）不過是在第一階段獨領風騷罷了。路透

錯過Nvidia飆升漲勢沒關係 高盛：還有三梯次AI概念股可布局

2024-03-15 13:08
中國電動車廠比亞迪，上月底在墨西哥市開始展售平價車款Dolphin Mini。（路透）

雷蒙多：中國電動車可能終會進入美國 前提是…

2024-03-14 06:31

超人氣

更多 >
3星座表面冷漠卻是人生大贏家 摩羯低調做事、他絕不敷衍

3星座表面冷漠卻是人生大贏家 摩羯低調做事、他絕不敷衍
白醋是清潔好幫手 但別碰這4類用品

白醋是清潔好幫手 但別碰這4類用品
狠母自行度假 獨留女嬰在家活活餓死 法官重判終身監禁

狠母自行度假 獨留女嬰在家活活餓死 法官重判終身監禁
北京汽車衝撞機車及行人 多傷 現場民眾聚集未散

北京汽車衝撞機車及行人 多傷 現場民眾聚集未散
美中航線增班...票價可望更優惠 紐約華人最關注這航線

美中航線增班...票價可望更優惠 紐約華人最關注這航線