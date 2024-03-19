日銀升息掀起漣漪效應 4大負面衝擊終將浮現

日本銀行（央行）19日終於結束八年來的負利率實驗，逾4兆美元滯留海外的資金一旦回流日本，將掀起全球大震撼。路透

彭博資訊報導，日本 銀行（央行）19日終於結束八年來的負利率實驗，逾4兆美元滯留海外的資金一旦回流日本，將掀起全球大震撼。

短期而言，基於日銀承諾維持寬鬆，負利率轉正後不至於加快升息腳步，日本與其他先進經濟體的利差仍大，全球市場目前對日本2007年來首度升息淡定以對，日圓甚至小幅貶值。

但隨著借貸成本看升，更長期效應顯得較不確定，對日本消費者、企業、政府財政和全球市場可能產生的衝擊，仍是揮之不去的憂慮。

日本政府債務惡化

最明顯的顧慮，是使日本政府債務惡化。日本國債目前是先進國家中最高的，超過國內生產毛額（GDP）的250%。

日銀表示，儘管廢除殖利率 曲線控管（YCC）計畫，必要時仍會持續購買長期公債。但日銀總裁植田和男也說，未來必須考慮縮減日銀資產負債表規模，只是未提供具體時間表。

日銀持有大約54%的日本政府公債，遠高於2013年啟動大規模購債計畫前的12%。2023年度的償債成本估計已超過25兆日圓（1,680億美元），利率走高將加重償債負擔。

日圓資金匯回衝擊全球市場

日圓過去一年來對美元約貶值10%，反映日銀在其他央行升息抗通膨時仍維持負利率。投資 人多年來一直熱中於借入便宜的日圓資金、轉而投資更高收益的貨幣，例如新興市場貨幣。如今日銀政策改弦易轍，「利差交易」平倉潮何時湧現，令全球市場戒慎恐懼。

一旦停泊在外國資產的數兆美元日本資金大舉回流，可能震撼全球經濟。日本投資人截至去年8月底共持有超過1.1兆美國政府公債，是美國最大的外國債主；日本投資人也持有為數可觀的澳洲主權債和荷蘭債券。

負債日企面臨破產命運

日本公司治理改善，激勵外資在「股神」巴菲特領軍下大舉「錢」進日本股市，日經225股價指數3月漲破4萬點大關。投資人寄望物價上揚、薪資調升和借貸成本升高，讓日本景氣循環重返常態。

然而，利率走高也將打擊高負債企業。這些債台高築的企業仰賴超寬鬆貨幣政策，才能苟延殘喘至今。東京商工研究估計，大約56.5萬家殭屍企業光是用獲利來償債都很吃力，即使升息0.1個百分點，也會使殭屍企業家數增加大約12%至63.2萬家。

換言之，未來數月，可能傳出更多日企破產倒閉消息。

衝擊國內消費者支出

借貸成本上升可能打擊消費者信心、壓抑家庭支出，在物價上漲速度超過薪資的情況下尤然。日本人口快速老化，勞動力萎縮意味著經濟成長仍可能受抑制，讓許多消費者對支出和投資小心翼翼。儘管最近大企業與工會議定大幅調薪，但整體薪資成長仍落後消費者物價漲幅。NHK本月調查發現，逾80%日本民眾對經濟改善無感。

那正是日銀對政策正常化謹慎行事的原因。