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雞蛋現點現煮、剩餘食材再製新菜 Google餐廳減少浪費食物

編譯廖宜怡╱即時報導
為了減少開支，谷歌除了裁員，還要減少員工浪費食物。（美聯社）
為了減少開支，谷歌除了裁員，還要減少員工浪費食物。（美聯社）

為了撙節開支，谷歌（Google）要減少的不僅是員工人數，還有員工浪費的食物。

和其他因為財務不確定性而縮緊開支的矽谷大型科技企業一樣，谷歌自2023年1月以來已裁員數千人。現在，谷歌開始加速改革其豪華自助餐經營方式，希望藉此降低公司經營成本，同時減少食物浪費。

透過多項嘗試，從提供較小容量的盒裝牛奶，到雞蛋點了才煮，谷歌已逐漸找到可減少丟棄食物的方法，同時努力確保員工不會認為這項最受歡迎的福利名不符實，感到被欺騙。

谷歌將減少食物浪費的目標達成時間設在2025年，比他們其他許多永續發展工作的目標日期2030年更嚴格。谷歌2022年3月時表示，他們的目標是讓員工的食物浪費量到2025年能減少一半，同時實現零丟棄。

事實上，到2022年底，谷歌員工食物浪費量已大減85%。谷歌永續長布蘭特（Kate Brandt）表示，這項目標的急迫性讓它具有挑戰性。公司雖然還未公布更多新數據，但他們「看到了良好的進展」。

谷歌在全球設有共386家自助餐廳，數量超過Cheesecake Factory全球分店數量360家，每日提供員工超過24萬份餐點。此外，谷歌還為員工經營超過1500個微型廚房和49輛餐車。以這種規模來看，餐飲實際也是谷歌經營的業務之一。

以雞蛋現點現煮為例，這項新措施已經讓谷歌灣區廚房浪費的雞蛋減少了44%。與谷歌合作進行改革的餐飲服務提供者Compass Group，已經將這項措施實施到其他數百家谷歌餐廳。

商業內幕（Business Insider）去年報導，谷歌在一份內部備忘錄中表示，由於混合式工作方式減少了進辦公室的員工人數，關閉未充分利用的微型廚房和自助餐廳具有達成環保和經濟效益的好處。

除了關閉部分餐廳，谷歌廚房現在還利用剩菜製作新菜餚，包括以未使用過的沙拉吧蔬果製成地中海鷹嘴豆（Mediterranean chickpea）；工作人員採購可能被丟棄的長相醜陋食材；榨汁機產生的垃圾果皮送給附近啤酒廠釀柑橘啤酒；多出來的食材捐贈給其他團體，而不是被丟棄。

谷歌拒絕透露透過這項措施為公司節省了多少錢，但表示減少食物浪費的作法獲得了認可。

美國大學（American University）寇哥德商學院（Kogod School of Business）管理學教授沃格（Danielle Vogel）說：「減少食物浪費有利於公司製作帳目，因此每個人都是贏家。」

谷歌 雞蛋 灣區

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