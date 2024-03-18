關注輝達GTC和Fed會議 史指中止連三跌

華爾街關注重要的輝達人工智慧(AI)會議並等待聯準會最新的貨幣政策指導，股指上漲。路透

華爾街關注重要的輝達人工智慧(AI )會議並等待聯準會 最新的貨幣政策指導，股指上漲。

道瓊工業指數上漲75.66點或0.2%收3萬8790.43點。史坦普500指數上漲32.33點或0.63%收5149.42點，中止連三跌；那斯達克指數上漲130.27點或0.82%收1萬6103.45點。

輝達股價在該公司GTC會議第一天上漲0.7%，預計該晶片製造商將在會上展示其在AI領域的最新進展。會議開始後，分析師調升了目標價，Truist的史坦恩(William Stein)預測將上漲34%。

影片來源：YouTube Nvidia

在《彭博》報導蘋果正與Google就將該公司的Gemini AI納入iPhone進行談判後，Alphabet收高4.6%。

史指和那指因科技股拖累，連跌兩周。道指過去3周都下跌。

Infracap創辦人兼執行長哈特菲爾德(Jay Hatfield)表示：「如今的趨勢是轉向科技。」「我們正處季節性疲軟時期，人們不知道該怎麼做，所以他們在拋售科技和市場其他產品之間交替。」

他預計，4月下個財報季開始時，市場反彈將再次開始。

投資 人也熱切期待聯準會本周的政策會議。為期兩天的政策聯邦公開市場委員會(FOMC)會議於19日開始，並於20日發布公告結束。

根據CME FedWatch工具，聯邦基金期貨目前定價的聯準會本周維持基準利率不變的可能性為99%。然而，最近幾天對6月降息的預期已降至55%左右。

2月核心通膨和批發通膨數據高於預期，令股市受挫，並引發人們的擔憂，聯準會在政策會議開始前可能會在更長時間內傾向於維持利率在偏高水平。

美國商銀在其最新的消費者支出報告中表示，通貨膨脹已經對零售支出造成影響。

該銀行發現2月信用卡支出疲軟，其中雜貨和日用百貨公司跌幅最大。然而，該行將此歸因於1月惡劣天氣，導致消費者囤積日常用品。

該行補充說：「整體而言，零售支出在過去幾季一直在放緩，因為商品通膨大幅下降，而服務通膨仍然偏高。」「風險在於黏性服務通膨將進一步縮小零售業的支出比例，以至於實際支出也會放緩。」

巴克萊認為，就目前水平而言，股票似乎比固定收益投資對投資人更具吸引力。

分析師麥克拉納漢(Ben McLannahan)寫道：「我們仍然看好全球股市，但對美股的持久強勢感到困惑，因為期限溢價看來過於壓縮。」

他補充說，全球經濟似乎正在實現「軟著陸」，美國的表現主導了宏觀經濟格局。另一方面，對美國經濟過熱的擔憂「似乎有些誇大」。

自去年秋季以來，美股一直呈上漲趨勢，所有三大股指均在2024年創下收盤新紀錄。

但德意志銀行表示，已有跡象證明，市場樂觀情緒正開始出現疑慮。

宏觀策略師艾倫(Henry Allen)寫道，「當上漲速度如此之快，總是很難保持上漲的速度。此外，有跡象顯示通膨仍然持續存在，投資人開始考慮降息的可能性。」

分析師表示，蘋果和Alphabet之間的AI合作對兩家公司來說將是雙贏。

《彭博》報導，蘋果正與Alphabet就未來iPhone的生成式AI工具套件Gemini進行談判。報導指出，蘋果也與OpenAI進行討論。

美國商銀分析師莫漢(Wamsl Mohan)表示：「如果蘋果最終達成協議，能夠將生成式Al功能更快融入iPhone中，在2024年先納入軟體功能並在2025年增加硬體功能的合作夥伴關係，對於蘋果和潛在合作夥伴來說都是正面利多。」

他認為蘋果將面臨由AI驅動的多年升級周期，而毛利率有可能重新獲得更高的評級。

同時，Melius Research 表示，與Google合作將是這家科技巨頭對抗微軟和 OpenAI 的「聲譽勝利」。 分析師 Ben Reitze 在周一的一份報告中表示，透過這筆交易，蘋果將在財務上獲得更大的直接勝利，因為這將使其能夠在人工智慧領域採取輕資產的方式。

不過，他目前還不打算將微軟排除在外，「競標蘋果數位資產對股東而言從來不是壞事。」