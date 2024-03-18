FT訪調：多數經濟學者預測今年Fed將只降息2碼 或更少

川普表示若自己當選，將不會再提名鮑爾作為聯準會主席。（路透）

據英國金融時報（FT）與芝加哥大學布斯商學院對38位學院派經濟學者所做的最新訪調，聯準會（Fed）維持高利率 的時間，將比市場及Fed本身的預測更久。超過三分之二的受訪學者認為，Fed今年只會降息 2碼或更少，因為對抗通膨的「最後一哩」將非常難打。多數受訪者預料首次降息將在7~9月之間。

目前市場預期，今年將降息3碼，6月或7月首次降息；Fed自己也預測今年將降息3碼。但這項最新訪調顯示，投資人可能必須進一步縮小對今年利率降幅的預期。

哈佛經濟學者福爾曼接受訪調時表示，「Fed的確想要降息，所有的肢體語言都在暗示降息。但經濟數據將使Fed較難出手。我預期最後一哩路將很難攻克」。

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克（中間派，今年有投票權）等決策官員表示，偏向降息幅小於目前預測的3碼。

由於就業 市場與經濟成長增強，使受訪學者對經濟達成「軟著陸」更有信心；預料2026年之前經濟會發生衰退的受訪者不到一半。

Brandeis大學教授切凱堤表示，「美國經濟仍相當熱。下半年有走下坡的風險，但不會太嚴重」。

一些受訪者表示，經濟成長優於預估，將壓制Fed的降息意願。BI挪威商學院經濟學教授比約恩蘭德表示，「我認為美國的需求尤其比歐洲國家強」；他認為首次降息將落在11月。

德瑞福斯─美隆機構首席經濟學者萊因哈特認為，美國大選將影響利率決策；他指出，「經濟數據顯示最佳的首次降息時間是9月，但政治上的最佳時機則是6月。Fed不想在選舉接近時降息」。