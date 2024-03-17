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彭博：巴菲特太早出清台積電 股價已比他入手時漲一倍

編譯葉亭均／綜合17日電
波克夏公司董事長巴菲特。(美聯社)
波克夏公司董事長巴菲特。(美聯社)

在去年5月，波克夏公司提出的13F報告顯示，已經在2023年第1季出清對台積電的持股。彭博資訊分析，就在「股神」巴菲特因擔心兩岸地緣政治局勢而出清台積電股票的一年過後，台積電股價已比2022年的低點翻漲超過一倍，這顯示巴菲特賣得太早了，而投資人對AI的狂熱蓋過了對地緣政治的擔憂。

波克夏在2022年第3季首次進場買進台積電ADR股票，但緊接著在同年第4季反手砍掉逾86%持股，震驚市場，接著又在去年第1季出清剩餘台積電ADR， 等同把台積電的50億美元持股全都賣光光。

回顧台積電股價，2022年第3季曾經下探至每股400美元以下，如今看來是買進台積電股票的好時機；相較下，台積電今天盤中報每股758美元，數日前還曾達796美元創下新高，等同比巴菲特一年多前買進ADR之時翻增一倍。彭博說，台積電高層的樂觀展望激勵資金湧入，外資持股占流通股比重升至兩年高位。

瑞銀O'Connor Global Multi-Strategy Alpha資訊長Bernard Ahkong表示：「雖然地緣政治向來被認為是這塊領域的風險，但這些產品的戰略本質和想要打造本土供應鏈代表有爭議的地緣政治已成為該領域的順風因素。我們仍在半導體這個上升景氣的初期階段。」

彭博報導指出，百達資產管理公司資深客戶投資組合經理Anjali Bastianpillai也表示，台積電在整個晶片代工市場的市占率超過50%，而且在應用於AI的先進晶片中市占率超過九成，讓台積電有望達到或超越成長15%至20%的長期目標。

台積電在今年首兩個月營收成長9.4%，反映AI活動增加帶動的需求加速，抵銷iPhone銷售減緩的影響。彭博指出，台積電為了因應市場關於地緣政治的疑慮，正在進行營運據點的多元化，包括宣布在日本蓋第二座晶圓廠、在亞利桑納州蓋兩座先進晶圓廠，以及在德國蓋一座廠。

Allspring Intrinsic Emerging Markets Equity投資組合經理人Gary Tan表示：「儘管有地緣政治疑慮，台積電是要在AI占有一席之地、半導體產業復甦的基石，因為在新興市場中的這塊領域欠缺能品質能相提並論的公司。」

台積電股價已比2022年第3季的低點翻漲一倍。(路透)
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台積電 AI 投資

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