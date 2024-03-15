我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法官裁決：威利斯可續留喬州起訴團隊 韋德必須離開

退休住郵輪1年 比住這10州便宜

南韓新創急追輝達 積極研發AI晶片

編譯吳孟真／綜合外電
南韓AI晶片新創公司獲得大企業和政府部門協助，積極追趕國際大廠如輝達和高通。路透
南韓AI晶片新創公司獲得大企業和政府部門協助，積極追趕國際大廠如輝達和高通。路透

為了搶攻快速成長的人工智慧（AI）市場，南韓新創公司正積極設計AI晶片，一些無廠晶片業者在三星電子和政府部門的協助下，極力追趕如高通（Qualcomm）和輝達（Nvidia）等國際晶片大廠。

日經新聞報導，創立於2020年的南韓AI晶片新創Rebellions，目前正和三星的晶圓代工部門合作，開發新一代的AI晶片。這款驅動生成式AI的晶片，將結合三星最新的高頻寬記憶體HBM3E，最快可於今年下半年推出。

Rebellions執行長Sunghyun Park表示，「從架構到封裝，我們和三星電子的晶圓代工部門密切合作。這款晶片預計成為使用大規模AI資料中心的全球公司的另類選擇」。

Rebellions在近期一輪Series B募資活動中，自大和風險投資公司等創投公司募得近1.28億美元。南韓第二大電信商KT也是該公司關鍵金主。

南韓電信業龍頭SK旗下子公司Sapeon，去年11月發表一款AI晶片，預計6月就能提供產品給客戶。這款晶片是由台積電利用其7奈米製程製造，屬於最先進的製程之一。

上個月，Sapeon和日本電信巨人NTT Docomo相關企業Docomo Innovations簽署合約，協助其發展擴及在各產業領域的AI服務，包含醫療和保險業。Sapeon執行長柳洙正（音譯）說，「我們很榮幸在2020年成為第一間在韓國發展為資料中心而設計的AI晶片」。

南韓無廠晶片新創公司的崛起，伴隨著全球半導體企業追趕由ChatGPT帶動的AI熱潮。南韓擁有製造晶片的堅強實力，但目前在全球市占率仍不足3%。目前輝達以其影像處理器，在AI晶片的領域領先全球。

晶片 AI 南韓

上一則

錯過Nvidia飆升漲勢沒關係 高盛：還有三梯次AI概念股可布局

延伸閱讀

FT：OpenAI找上阿布達比談AI晶片合資計畫

FT：OpenAI找上阿布達比談AI晶片合資計畫
彭博：北京要求本土電動車採購更多國產晶片 以因應美國打壓

彭博：北京要求本土電動車採購更多國產晶片 以因應美國打壓
WSJ：台積電在美日建廠 際遇天壤之別

WSJ：台積電在美日建廠 際遇天壤之別
阿里擬投資南韓 3年砸11億美元 建物流中心、拓展電商業務

阿里擬投資南韓 3年砸11億美元 建物流中心、拓展電商業務

熱門新聞

嘉信理財策略師認為，美股現在不是「牛」市，更像是「鴨」市。因為史坦普500指數整體走勢很「牛」，但眾多成分股卻像鴨子划水--鴨蹼拚命在水面下掙扎。美聯社

策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市

2024-03-09 13:11
比特幣本周漲上空前新高價位，但這個全球知名度最高的加密幣果真那麼值錢嗎？專家根據估值模型算出比特幣的公允價值，提供投資人參考。（路透）

比特幣值多少錢？專家：未來恐跌回這個「公允價值」價位

2024-03-08 05:15
走低價路線的折扣零售商家多樂(Family Dollar)宣布，由於主要客群受到通膨高漲衝擊，業績表現下跌，將關閉全國各地約1000家分店。美聯社

Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店

2024-03-13 09:25
伍德表示，半導體類股面臨回檔風險。（路透）

大漲前出脫輝達 晶片類股漲勢告終？「女股神」伍德曝恐面臨1風險

2024-03-09 07:51
輝達令人難以置信的上漲走勢暫告一段落，股指回落，結束動盪的一周。（路透）

輝達下跌逾5% 道指創半年最差單周走勢

2024-03-08 16:56
高盛高層表示，即便中國股市已經大幅下跌，也不足以成爲投資中國的理由。（新華社）

中股最糟時候已過？ 高盛高層列四大理由看淡中國股市

2024-03-09 10:17

超人氣

更多 >
夫妻不和 洛城男連開20槍 殺4兒女和岳母

夫妻不和 洛城男連開20槍 殺4兒女和岳母
凱特王妃究竟去哪了？謠言四起 威廉王子「緋聞小三」再引關注

凱特王妃究竟去哪了？謠言四起 威廉王子「緋聞小三」再引關注
你聽過嗎？這款便宜學名藥成為抗老風潮新寵兒

你聽過嗎？這款便宜學名藥成為抗老風潮新寵兒
又一受害人作證 華裔狼醫程志灌藥性侵案增至8女

又一受害人作證 華裔狼醫程志灌藥性侵案增至8女
睡夢中遭闖門搶匪壓制在床 布碌崙華男給2萬元保命

睡夢中遭闖門搶匪壓制在床 布碌崙華男給2萬元保命