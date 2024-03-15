晶片股壓力大 市場期待Nvidia下周GTC大會扮「救市主」

華爾街已預期輝達今年將發表新款B100晶片，但還不確定否會有其他重大驚喜。（路透社）

在美國晶片 類股持續承受回檔修正的壓力之際，市場對輝達 （Nvidia）下周登場的年度繪圖處理器技術大會（GTC），分析師預期輝達屆時將發表新款的B100晶片，執行長黃仁勳也將討論更廣泛的加速運算市場商機，有望終結輝達股價近來的震盪走勢。

美國半導體類股持續遭遇獲利了結賣壓，輝達股價14日收盤重挫3.2%至879.44美元，超微（AMD）股價大跌4%，安森美半導體（ON Semiconductor）跌3.4%，美光（Micron）跌2.9％，英特爾（Intel）股價挫跌1.1%，如今市場寄望輝達GTC大會成為晶片類股「救市主」。

輝達GTC大會將於18~21日在加州聖荷西舉行，今年是新冠疫情以來首次實體舉辦，預估將有16,000人參加現場活動，人數約是2019年的兩倍，黃仁勳也將在開幕當天發表演講，常以介紹新產品、並且概述他對技術發展方向的最新看法，揭開活動序幕。

Robert W. Baird公司科技策略師莫頓森認為，這次會議的重要性堪比蘋果每年6月舉行的全球開發者大會（WWDC），「這是重大催化劑，除了產業滲透率之外，他們可能會提供更多資訊」。

輝達可能公布的訊息

華爾街已預期輝達今年將發表新款B100晶片，但還不確定否會有其他重大驚喜。Wedbush分析師布萊森說，GTC有望帶來「明顯的利多消息」，成為近期的正面催化劑。

他指出，B100晶片效能預料將提升，將緊盯輝達定價計劃的細節」，「提醒一下，輝達從A100到H100的過渡期中，價格調漲超過一倍」。輝達不太可能透露B100的具體定價，但可能高於目前售價超過20,000美元的H100晶片。他也將關注B100的額外需求訊息、以及輝達在2025年後的產品規劃。他14日上調輝達股價目標價，從850美元提高到1,000美元。Evercore ISI和美銀證券本周稍早都已調高輝達目標價。

美銀全球研究分析師艾爾亞預期，輝達可能強調將其市場從美國大型雲端運算業者、擴及規模較小企業與主權國家的能力，有望緩解投資 人擔心亞馬遜、微軟及Meta等輝達客戶可能改用自家設計晶片的憂慮。他也預料輝達將更新產品規畫、及以軟體和服務賺進營收的計畫，提供對2025年後成長率得更加能見度。他提高輝達股價目標價，從925美元拉高到1,100美元。

輝達也可能更新其CUDA軟體，有維持開發者對輝達晶片的忠誠度。Shrout研究公司創辦人兼首席分析師席勞特ˋ指出，服務面的重點在軟體。

另一個關鍵問題是，在美國加強箝制對中國大陸出口後，輝達能否繼續經營中國大陸市場、以及保持對中國大陸對手的競爭優勢。

目前華爾街仍一面倒地看好輝達。彭博追蹤的分析師對該公司的評級中，有60個買入，七個持有，沒有賣出評級。Carnegie投資委員會投資組合經理人凱瑞說，市場對輝達的期待非常高，輝達也承受滿足期待的壓力。