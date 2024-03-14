瑞銀當年聽政府的話救瑞信 OECD：可能給瑞士經濟帶來新風險

在瑞銀集團（UBS）宣布收購瑞士信貸即將滿一周年前夕，經濟合作發展組織（OECD）表示這件救援收購案或許有助於維護金融穩定，但也給瑞士經濟帶來了「新的風險與挑戰」。路透

在瑞銀集團（UBS）宣布收購瑞士信貸即將滿一周年前夕，經濟合作發展組織（OECD）表示這件救援收購案或許有助於維護金融穩定，但也給瑞士經濟帶來了「新的風險與挑戰」。

路透報導，OECD在對瑞士經濟的最新評估中表示，一年前宣布的這樁交易可能維護了金融穩定，但也引發了人們對瑞銀在國內的主導地位，以及未來加強金融監管的必要性的質疑。

OECD表示，「瑞銀在國家推動下收購瑞信…有效穩定了瑞信內部日益嚴重的危機，抑制溢出風險，從而維護金融穩定，但也帶來新的風險和挑戰」；「瑞銀在合併之前已經是一家具有全球系統重要性的銀行，合併後規模變得更大，根據『大到不能倒』（TBTF）的規定，該銀行必須遵照更嚴格的監管要求」。

瑞士政府將在未來幾個月就如何加強對大銀行的監管提出建議，包括增加主要監管機關瑞士金融市場監督管理局（FINMA）的權力，而該監管部門要求要有更好的工具。

根據瑞士央行 的數據，瑞銀與瑞信合併後的新銀行，約占瑞是國內存款和貸款 的25%。

瑞銀集團執行長Sergio Ermotti表示，公司風險較低，且在收購瑞信後變得更加強大和多元化。

OECD預測，瑞士經濟在2024和2025年將增長0.9%和1.4%，低於該國1.8%的長期平均增長率，也不如政府去年12月預測的1.1%和1.7%，主要是外國需求疲軟、融資條件收緊和不確定性加劇。

不過，OECD也說，瑞士的勞動力市場相當熱絡，應能吸收銀行合併帶來的「大量」失業。至於極其昂貴的瑞士房地產 市場已顯露降溫跡象，但依然脆弱，房產估計被高估達40%。