我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨超出預期 道指中止連3漲 跌落3萬9000點

世說新聞╱南加惡犬撲孕婦咬幼童 這招保命...

瑞銀當年聽政府的話救瑞信 OECD：可能給瑞士經濟帶來新風險

國際中心／綜合外電
在瑞銀集團（UBS）宣布收購瑞士信貸即將滿一周年前夕，經濟合作發展組織（OECD）表示這件救援收購案或許有助於維護金融穩定，但也給瑞士經濟帶來了「新的風險與挑戰」。路透
在瑞銀集團（UBS）宣布收購瑞士信貸即將滿一周年前夕，經濟合作發展組織（OECD）表示這件救援收購案或許有助於維護金融穩定，但也給瑞士經濟帶來了「新的風險與挑戰」。路透

在瑞銀集團（UBS）宣布收購瑞士信貸即將滿一周年前夕，經濟合作發展組織（OECD）表示這件救援收購案或許有助於維護金融穩定，但也給瑞士經濟帶來了「新的風險與挑戰」。

路透報導，OECD在對瑞士經濟的最新評估中表示，一年前宣布的這樁交易可能維護了金融穩定，但也引發了人們對瑞銀在國內的主導地位，以及未來加強金融監管的必要性的質疑。

OECD表示，「瑞銀在國家推動下收購瑞信…有效穩定了瑞信內部日益嚴重的危機，抑制溢出風險，從而維護金融穩定，但也帶來新的風險和挑戰」；「瑞銀在合併之前已經是一家具有全球系統重要性的銀行，合併後規模變得更大，根據『大到不能倒』（TBTF）的規定，該銀行必須遵照更嚴格的監管要求」。

瑞士政府將在未來幾個月就如何加強對大銀行的監管提出建議，包括增加主要監管機關瑞士金融市場監督管理局（FINMA）的權力，而該監管部門要求要有更好的工具。

根據瑞士央行的數據，瑞銀與瑞信合併後的新銀行，約占瑞是國內存款和貸款的25%。

瑞銀集團執行長Sergio Ermotti表示，公司風險較低，且在收購瑞信後變得更加強大和多元化。

OECD預測，瑞士經濟在2024和2025年將增長0.9%和1.4%，低於該國1.8%的長期平均增長率，也不如政府去年12月預測的1.1%和1.7%，主要是外國需求疲軟、融資條件收緊和不確定性加劇。

不過，OECD也說，瑞士的勞動力市場相當熱絡，應能吸收銀行合併帶來的「大量」失業。至於極其昂貴的瑞士房地產市場已顯露降溫跡象，但依然脆弱，房產估計被高估達40%。

貸款 央行 房地產

上一則

通膨超出預期 道指中止連3漲 跌落3萬9000點

延伸閱讀

亞太區獲利暴跌 傳瑞銀亞洲私人銀行開始裁員

亞太區獲利暴跌 傳瑞銀亞洲私人銀行開始裁員
中國今年GDP目標定為5% 瑞銀：實現存在困難

中國今年GDP目標定為5% 瑞銀：實現存在困難
瑞銀：黃金漲太快 調整下更健康 白銀正在趕上

瑞銀：黃金漲太快 調整下更健康 白銀正在趕上
1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證

1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證

熱門新聞

嘉信理財策略師認為，美股現在不是「牛」市，更像是「鴨」市。因為史坦普500指數整體走勢很「牛」，但眾多成分股卻像鴨子划水--鴨蹼拚命在水面下掙扎。美聯社

策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市

2024-03-09 13:11
比特幣本周漲上空前新高價位，但這個全球知名度最高的加密幣果真那麼值錢嗎？專家根據估值模型算出比特幣的公允價值，提供投資人參考。（路透）

比特幣值多少錢？專家：未來恐跌回這個「公允價值」價位

2024-03-08 05:15
走低價路線的折扣零售商家多樂(Family Dollar)宣布，由於主要客群受到通膨高漲衝擊，業績表現下跌，將關閉全國各地約1000家分店。美聯社

Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店

2024-03-13 09:25
伍德表示，半導體類股面臨回檔風險。（路透）

大漲前出脫輝達 晶片類股漲勢告終？「女股神」伍德曝恐面臨1風險

2024-03-09 07:51
輝達令人難以置信的上漲走勢暫告一段落，股指回落，結束動盪的一周。（路透）

輝達下跌逾5% 道指創半年最差單周走勢

2024-03-08 16:56
高盛高層表示，即便中國股市已經大幅下跌，也不足以成爲投資中國的理由。（新華社）

中股最糟時候已過？ 高盛高層列四大理由看淡中國股市

2024-03-09 10:17

超人氣

更多 >
69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了

69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了
「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘

「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘
從支票帳戶提款5000元現金 銀行會通報國稅局嗎？

從支票帳戶提款5000元現金 銀行會通報國稅局嗎？
習近平喝了一口茶後 臉色大變神情痛苦 被美媒拍到

習近平喝了一口茶後 臉色大變神情痛苦 被美媒拍到
愈吃愈瘦的7種早餐食物 照著吃每月爆減3公斤

愈吃愈瘦的7種早餐食物 照著吃每月爆減3公斤