通膨超出預期 道指中止連3漲 跌落3萬9000點

陷入困境的電動車新創公司Fisker在《華爾街日報》報導該公司已聘請重組顧問為潛在的破產申請做準備後，股價下跌51.94%。圖為該公司展出Ocean電動休旅車。美聯社

道瓊工業指數下跌，結束連續三天上漲走勢。美國通膨數據超出預期，導致美國國債收益率走高，而輝達 股價則承壓。

道指下跌137.66點或0.35%收3萬8905.66點。那斯達克指數下跌49.24點或0.3%至1萬6128.53點；史坦普500指數下跌14.83點或0.29%收5150.48點。

衡量批發通膨的2月生產者物價指數(PPI)上月上漲0.6%。剔除食品和能源價格後的核心PPI上漲0.3%。《道瓊》調查的經濟學家預計總體PPI將上漲0.3%，核心PPI將上漲0.2%。報告發布後，股指最初表現強勁，但不久就失去動力。

摩根史坦利E-Trade交易和投資總經理拉金(Chris Larkin)表示，「現在的問題是：交易員是否會重新考慮聯準會 多久降息？這是否會以任何實質方式減緩股市上漲？」

熱門通膨報告推高債券殖利率 ，指標10年期公債殖利率上漲約10個基點至4.29%。輝達股價過去4個交易日第4天走低，下跌3.24%。

麥格理全球外匯和利率策略師維茲曼(Thierry Wizman)表示，「我認為一個問題是：殖利率還會走高嗎？如果是的話，市場是否還有更多下行空間？我認為答案都是肯定的。」

PPI報告是聯準會即將於3月19日至20日舉行的政策會議前發布的最後一份主要經濟數據。

投資人買入蘋果和微軟等主要科技股。交易平台Robinhood上漲5.19%，該公司2月託管資產較上月增加16%。陷入困境的電動車新創公司Fisker在《華爾街日報》報導該公司已聘請重組顧問為潛在的破產申請做準備後，股價下跌51.94%。

以克里希納(Venu Krishna) 為首的巴克萊股票策略師表示，史指今年上漲的20%全來自輝達，加上蘋果、Alphabet 和特斯拉今年股價下跌，美股2024年變得比2023年更加集中。

巴克萊寫道，輝達市值升至2.3兆元，「使史指比正常情況更容易受到單一股票波動的影響」，「換句話說，今年支撐整個指數的大型科技公司數量進一步減少。當然，已經大幅上漲的市場的確讓我們更加擔心。」史指已較2023年10月低點上漲25%。

摩根史坦利正提供一些吸引投資人注意力的既有個股之外發揮人工智慧作用的替代選擇。

該公司預計這種擴張方式將分幾個階段進行，並涉及多個子主題，包括生技、教育和遊戲。

分析師史丹利(Edward Stanley)表示：「我們繼續看好早期的熱門股，但也青睞那些分析師認為生產力提升變化最大的股票。」

由於國際能源總署(IEA)預測2024年將出現供應短缺，原油期貨上漲，延續前一交易日的漲幅。

美國原油4月合約上漲1.54元或1.93%，收在每桶81.26元，創2023年11月2日以來最高收盤價。布蘭特原油5月合約上漲1.27元或1.51%，至每桶85.3元。

此前，IEA預計OPEC+將在2024年之前維持減產，因此預測今年將出現輕微供應短缺，而不是過剩。OPEC+每天220萬桶的減產至少要實施到2024年第2季。

慧儷輕體母公司股票市值僅剩1.42億元。9fin報告該公司正在準備債務談判後，該公司下跌20.43%。

由於減肥藥的受歡迎程度飆升，該股一段時間以來一直承受壓力，但最大的打擊發生在2月底，當時歐普拉(Oprah Winfrey)辭去董事會職務，並將她的股票捐贈給慈善機構。

DA Davidson分析師維瑟(Linda Bolton Weiser)將該股評為買入，並表示目前不存在破產風險或流動性問題。該分析師表示，截至2023年底，該股手頭現金有1.09億元，加上未提取的1.75億元循環信貸額度，並指出管理層表示可以用低至4000萬元的資產負債表來經營該業務。

聯準會宣布對摩根大通(JPMorgan & Chase)處以近3.5億元的罰款，該行下跌1.78%。

聯準會表示，美國兩家銀行監管機構對摩根大通處以3.482億元的罰款，是與一項分析公司和客戶交易不當行為的計劃有關，該計劃被認為是不充分的。不過摩根大通今年來仍上漲逾9%。