哈佛學者擔心無論拜登或川普當選 都會讓債務大爆發

拜登總統（右）和前總統川普（左）將在11月大選再度對決。（美聯社）

哈佛大學經濟教授、前IMF首席經濟學家羅格夫（Kenneth Rogoff）表示，無論是拜登 或川普 當選，都存在讓美國債務水準飆升至危險境地的風險，因為沒有理解到超低利率 時代將不會回來了。

羅格夫接受彭博電視專訪時表示：「華盛頓整體而言，對於債務持非常鬆散的態度，我想他們未來將感到後悔。這不再是國會和這兩位總統候選人以往習慣的免費午餐。」

雖然無法得知美國聯邦債務上限的確切更高上限，但國會預算處（CBO）估計聯邦債務規模相當於美國國內生產毛額（GDP）的比重將從目前的99%，2034年之前攀升至116%。羅格夫說，隨著債務占比水準攀高，將帶來挑戰。

羅格夫表示，攀高的債務水準將在通膨和利率方面帶來動盪，使得聯準會面臨的政治壓力增加。他說，當前國會預算處的估計數字還預留大量空間，給會把債務推升到更高水準的意外事件，「我們將有所感受」。

他說，兩位總統候選人可能都支持將提高舉債的政策，「拜登的演說顯示會推高債務」，即便拜登上周在國情咨文提到要增書欸來協助支應支出優先事項。

羅格夫說：「我們不清楚川普會怎麼做，但從他上一回當總統時來看，故技重施是很有可能的。」他指的是川普在2017-2021年擔任總統時的財政赤字擴張。

在全球金融危機之後，超低利率協助紓緩美國赤字帶來的影響，但羅格夫表示，後疫情時代又不同了，因為現在實質基準利率可能達到1.5%至2%，而不再是0%。聯準會決策官員最近期的預測隱含著實質、經通膨調整後的政策利率為0.5%。

這位哈佛經濟學家也表示，川普和拜登肯定是長時間以來兩位最秉持保護主義的總統。川普對中國大陸、甚至美國的盟國加徵關稅；拜登則維持對中國的較高關稅，羅格夫也批評拜登的乾淨能源立法是偏袒美國製產品的高度保護主義做法。

針對川普提出要美國要對所有進口品徵收10%的統一關稅，羅格夫的看法和諾貝爾獎得主克魯曼（Paul Krugman）不同。克魯曼上月表示，這對經濟的衝擊有限。

羅格夫說：「如果是以超過50年來看，影響會是有限的。」他指出，突然實施這樣的關稅，「對經濟而言會是非常混亂，我認為容易非常陷入衰退、通膨」，「實施10%關稅，我認為會推高通膨，這會推高利率」。