日經：日產考慮和本田汽車聯手開發電動車

日產目前已有Leaf品牌三款電動車。（路透）

日經新聞引述日產汽車（Nissan）內部的消息人士報導，日產正在考慮在電動車 領域和本田 汽車（Honda）聯手，包括聯合採購和開發，

日產正考慮朝向共用電動車動力總成（powertrain），也就是所謂的馬達電機系統（e-axle) 。這兩家汽車製造商可能合作採購，也可能設計開發共用的電動車平台。日產內部討論仍處於初步階段，本田對合作的態度尚不明確。

消息人士透露，兩家汽車製造商可能討論共同電池採購和車輛開發。

雙方合作的目的是為降低電動車成本。由於中國大陸業者崛起，競爭日益加劇，比亞迪（BYD）在內汽車製造商因本身即生產電池在內的零組件而占有優勢，像電池占了電動車很大部分的成本。

電動車在中國大陸的銷量已占20％，如此成長也帶動中國超過日本 ，成為全球最大的車輛出口國。

日本汽車製造商在從油電混合車轉向電動車進展緩慢，在日本國內市場，電動車只占2％，還面臨著大陸電動車進軍 東南亞等主要市場的威脅。如果日產和本田合作，可以運用雙方的資源，有效提升成本方面的競爭力。

日產已於2010年開始量產Leaf品牌電動車，目前有三款車型。本田原本計劃和通用汽車合作開發一款入門款電動車，最快在2027年推出，但去年取消這計畫。為了迎頭趕上，本田一直在加緊內部開發電動車的進度。