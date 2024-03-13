輝達拖累 史指自歷史高點回落 道指連三漲

由於輝達從熾熱的漲勢中降溫，史坦普500指數走低，從前一交易日創下的新高紀錄回落。路透

由於輝達從熾熱的漲勢中降溫，史坦普500指數走低，從前一交易日創下的新高紀錄回落。

史指下跌9.96點或0.19%收5165.31點；那斯達克指數下跌87.87點或0.54%收1萬6177.77點。道瓊工業指數上漲37.83點或0.1%收3萬9043.32點，為連續第三天上揚。

輝達下跌1.12%。Meta Platforms下跌0.84%，蘋果下跌1.21%。VanEck Semiconductor ETF (SMH)下跌1.98%，這是4個交易日來第3天下跌。資訊科技類股下跌1.1%。

Vital Knowledge創辦人兼總裁克里薩富利(Adam Crisafulli)在最新報告中寫道：「在12日表現出色後，投資 人在科技股獲利了結，但人工智慧 和數據中心的信心一如既往地樂觀，而且人們對Nvidia GTC會議仍然充滿期待。」

在美國2月通膨數據基本上符合預期後，華爾街股市迎來上漲，12日史指和那指上漲超過1%。核心通膨上月增幅超乎預期。

Wealth Improvement Group資深投資組合經理人吉岡綾子(Ayako Yoshioka)表示：「昨天CPI數據讓人鬆了一口氣，但人們仍然對基本數據持謹慎態度。」「短期內有關聯準會的宏觀敘事將成為首要和中心問題。」

吉岡指出，華爾街將對聯準會在3月19日開始的下次會議如何實施貨幣政策保持高度警惕，預計聯準會主席鮑爾將重申依賴數據的前景和更加中性的基調。

吉岡指出：「當你深入了解表面現象時，你會發現事情比想像的要棘手一些。」她指出，最新的消費物價指數(CPI)報告中提到服務成本的增加。

其他方面，折扣零售商Dollar Tree公布第4季業績後，股價下跌14.21%。投資人14日將迎來2月生產者物價指數(PPI)，可獲得更多通膨數據。

有時，逆向投資人賺得才多。正如巴菲特2008年在《紐約時報》發表的一篇專欄文章中所說的那樣：「當別人貪婪時我要恐懼，當別人恐懼時我要貪婪。」

在最近的報告中，高盛發布一份逆勢買入想法清單，其中包括Instacart和Capital One。高盛副總裁梅塔(Deep Mehta)寫道：「這些個股似乎沒有被市場充分重視，可能會為持相反觀點的投資人帶來投資收益。」

巴克萊銀行表示，人工智慧的主要新興用例之一可能是自動化客戶支援請求。

巴克萊分析師估計，對於零工經濟企業來說，人工智慧可以透過自動化請求將獲利率提高200個基點以上。該公司發現，完成服務請求的每次人工互動成本為6元，而每次人工智慧互動成本低至1元，而且未來可能會更低。

分析師山德勒(Ross Sandler)點名包括Lyft和Roblox在內的多家公司，這些公司預計將從這種自動化趨勢中受益。

烏克蘭 襲擊俄羅斯煉油廠後，原油期貨上漲，凸顯出東歐戰爭對生產和燃料供應的風險。

西德州中質原油4月合約上漲2.16元或2.78%，收在每桶79.72元。布蘭特5月合約上漲2.11元或2.58%，收在每桶84.03元。

根據《路透》報道，烏克蘭無人機襲擊了距離莫斯科約130英里的梁贊地區俄羅斯石油公司煉油廠和羅斯托夫地區的新沙赫金斯克煉油廠。一天前，烏克蘭襲擊了位於下諾夫哥羅德的盧克石油公司煉油廠，距離莫斯科約265英里。

Lipow Oil Associates總裁李波(Andy Lipow)表示：「油價上漲，其實是受這些攻擊影響的產品上漲。這些攻擊自1月以來就經常發生。」「市場定價供應中斷的可能性越來越大，尤其是當煉油廠受損時。」

以喬納斯為首的摩根史坦利分析師變得更加看好汽車業，理由是「支出水平較低、現金回報增加、開放合作、內燃機在更長時間內出貨越多、不擁擠的定位和有吸引力的估值和催化劑」。

因此，該投資銀行將汽車業從同步調升至有吸引力，並表示，在電動車和自駕車上「經歷多年的支出高峰」後，「汽車製造商正在轉向資本效率和回報。我們認為，該行業在降低支出、加強合作和重組投資組合方面具有有吸引力的選擇。」

大摩認為，「我們的美國汽車個股的目標價有10%的上漲空間」，排除特斯拉之後為7%。

福特是該銀行的首選個股，主因「資本自律和股東返還」；福特汽車股價上揚2.15%。其他推薦個股包括內燃機供應商，像是Phinia和American Axle & Manufacturing。