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豐田同意工會加薪方案 日銀負利率政策有望退場 日圓應聲漲

編譯季晶晶／綜合外電
日本豐田汽車周三與工會達成協議，接受其提出的調薪要求。（美聯社）
日本豐田汽車周三與工會達成協議，接受其提出的調薪要求。（美聯社）

全球最大汽車製造商豐田汽車周三與工會達成協議，連續第四年全面接受其提出的調薪要求。此時正值日本央行考慮升息時機，日本經濟可能如期望的形成了可持續的工資和物價雙漲周期，此事有助負利率政策退場，日圓匯價應聲上漲。

豐田在日本各地雇用500多萬名員工，因此成為經濟和企業給薪趨勢的風向標。工會雖然沒有透露確切數字，但去年加薪幅度是1999年以來最大。比去年更大的漲幅可進一步證明，日本正逐步接近工資和物價雙雙上漲的良性循環。日本央行總裁植田和男曾強調，利率政策轉變需要這種良性循環。

汽車製造商與工會之間的談判是日本每年春季更廣泛薪資談判的一部分。在豐田之前，本田和馬自達上月分別宣布同意給員工加薪5.6%和6.8%。

日本最大工會「日本勞動組合總連合會」（RENGO）將於本周稍晚公布調薪協議的首次統計，為日本央行幾天後召開政策會議的結果提供線索。該組織要求平均調漲薪資5.85%，加薪幅度是1993以來最大。

工資增長速度趕不上通膨，拖累家庭和企業的支出。日本經濟成長數據經修訂後，上季不致於陷入技術性衰退，但消費支出卻被下修到更低。

日本製造商今年均面臨工會提出咄咄逼人的加薪方案。豐田工會的要求包括上月爭取資方發放相當於7.6個月工資的獎金。

經濟學家預計，日本勞資談判結果將表明工資增長比去年強勁。彭博訪調的大多數經濟學家認為，這將為日本央行在4月之前取消全球最後一個負利率政策掃清道路。

日圓周三盤中升值0.22%，報147.35日圓兌1美元。

日本 豐田 央行

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